¿Qué está pasando realmente en TNA? Salidas, alianzas y un futuro incierto

El futuro de TNA Wrestling ha sido incierto durante gran parte de los últimos años. Cuando parecía que la empresa finalmente había encontrado cierta estabilidad tras firmar un acuerdo televisivo con AMC, valorado según algunos reportes en alrededor de 30 millones de dólares por tres años, la situación vuelve a generar dudas. Es importante señalar que estas cifras nunca fueron confirmadas oficialmente por la empresa ni por la cadena, pero el acuerdo fue visto como una oportunidad para que TNA fortaleciera su posición dentro de la industria.

► Expectativas no cumplidas

Con la llegada de este contrato, muchos aficionados esperaban que la compañía realizara inversiones importantes en distintos aspectos de su producto. Entre las principales expectativas estaban una mejora en la producción televisiva, la incorporación de nuevas cámaras y equipos técnicos, una presentación más moderna de sus programas y una mayor apuesta por la contratación de talentos destacados del circuito independiente. Sin embargo, a casi seis meses de la firma del acuerdo, muchos seguidores consideran que esos cambios no se han materializado de manera visible.

De hecho, algunos críticos sostienen que la transformación más evidente de TNA ha sido el creciente acercamiento a WWE, especialmente a través de su relación con NXT. La presencia constante de talentos vinculados a la marca de desarrollo de WWE ha generado opiniones divididas. Mientras algunos consideran que esta colaboración ha dado mayor visibilidad a TNA, otros creen que la empresa ha comenzado a depender demasiado de nombres externos en lugar de fortalecer su propio elenco.

► Una serie de salidas de alto perfil

A esta situación se suma una serie de salidas que han sacudido a la compañía en las últimas semanas. Las más recientes son las de Tommy Dreamer y Tessa Blanchard. Dreamer formaba parte del equipo creativo desde 2019 y, aunque era una figura respetada dentro de la empresa, también fue objeto de numerosas críticas por algunas decisiones creativas tomadas durante su etapa en ese cargo.

Por su parte, la salida de Tessa Blanchard ha sorprendido a gran parte de la comunidad de la lucha libre. Durante años fue considerada una de las luchadoras más importantes de TNA. Sin embargo, diversas controversias y acusaciones de racismo afectaron considerablemente su carrera y limitaron sus oportunidades fuera de la compañía.

Según diversos reportes, la salida de Blanchard estaría relacionada principalmente con su interés en continuar trabajando con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Esta situación habría generado un posible conflicto de intereses para TNA debido a las complejas alianzas que existen actualmente en la industria. La relación entre CMLL y AEW, así como la asociación de TNA con WWE y AAA, podría haber complicado su permanencia dentro de la empresa.

Además de Dreamer y Blanchard, otros nombres como Steve Maclin y Myla Grace también anunciaron recientemente su salida, aumentando la sensación de inestabilidad dentro del roster y detrás de escena.

Todo esto ha provocado que muchos aficionados se pregunten cuál será el futuro de TNA. La realidad es que la empresa ha convivido durante años con rumores sobre su posible desaparición. En más de una ocasión estuvo al borde del colapso financiero y, aun así, logró sobrevivir gracias a distintos cambios de propietarios e inversiones externas.

Sin embargo, la situación actual resulta especialmente llamativa porque coincide con una etapa en la que WWE tiene una influencia cada vez mayor sobre la compañía. Como consecuencia, han resurgido los rumores sobre una eventual compra de TNA por parte de WWE, una posibilidad que para algunos parece cada vez más realista.

► ¿Otro periodo de incertidumbre?

Aunque por ahora no existen indicios concretos de que una adquisición sea inminente, la incertidumbre alrededor de la empresa sigue creciendo. Lo cierto es que, independientemente de quién sea su propietario en el futuro, la desaparición de TNA representaría una pérdida importante para la industria de la lucha libre profesional. Menos empresas significa menos oportunidades para los luchadores, menos alternativas para los aficionados y una menor diversidad dentro de un negocio que históricamente se ha beneficiado de la competencia entre promociones.

Por ahora, TNA continúa operando y buscando consolidar su lugar en el mercado. Sin embargo, las decisiones que tome durante los próximos meses podrían ser determinantes para definir si esta nueva etapa representa el inicio de una recuperación sostenida o el comienzo de otro período de incertidumbre.