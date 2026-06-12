Grabado el pasado 6 de junio desde el National Western Center de Denver (Colorado, EEUU), el episodio 1143 de TNA iMPACT! se emitió ayer 10 de junio vía AMC, AMC+ (EEUU), Sportsnet 360 (Canadá) y TNA+ (globalmente).

Como principal punto promocional, Mike Santana defendió el Campeonato Mundial TNA ante Eric Young.

Otra lucha titular tuvo a Mustafa Ali poniendo sobre la mesa el Campeonato Internacional TNA ante KC Navarro.

Completando el cartel, Leon Slater y Fabian Aichner fueron contra The System, Elijah se midió a Mr. Elegance y The Elegance Brand enfrentó a Rosemary, Allie y Mara Sadè. Además, fue anunciada la presencia de The Righteous.

► Slammiversary asoma

CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) derrotó a Eric Young para retener el título. Programar este combate como «opener» ya anticipaba que no habría un cambio de monarca. Pero lo interesante aquí fue que la intervención de Ricky Sosa en los últimos compases resultó decisiva. Luego de que el réferi quedara grogui por un golpe fortuito de Young, este endosó un golpe bajo a Santana, lo golpeó con la presea en liza y lo martineteó. Santana pudo «kickear», pero parecía ya a merced de Young. Entonces, Sosa hizo acto de presencia sobre el stage, y en venganza por el asalto de Young semanas atrás, se puso a bailar con su grandioso tema de entrada, distrayendo al rudo. Santana aprovechó tal lapso para reponerse y enganchar a Young con un súbito pin. Young, realmente, volvió a quedar como un idiota. ♠♠♠1/4 En las postrimerías, Nic Nemeth irrumpió en escena con su trofeo del Call Your Shot, pero viendo el estado de Santana, rechazó canjearlo. A cambio, tomó un micro y dijo que se verían las caras por el oro en Slammiversary. Y para idiotas, Nemeth. Ganas un premio que te concede una oportunidad titular en cualquier momento y muestras escrúpulos porque tu rival no está preparado. ¡De eso se trata, pájaro! Bueno, supongo que TNA no tenía nada mejor para Slammiversary.

Ante el micrófono de Gia Miller, Mustafa Ali, acompañado de Order 4, calificó a Nemeth de idiota. Ali sí que sabe. A continuación, habló de su lucha contra KC Navarro, apuntando que este había perdido a su tío y que también perdería en el estelar.

Se nos recordó el ataque de AJ Francis sobre Elijah de la semana pasada.

Mr. Elegance (con The Elegance Brand) derrotó a Elijah. Y una nueva interferencia decidió el resultado. Justo antes de empezar la lucha, el presunto abogado de Francis entregó a Elijah unos papeles, entonces la campana sonó y el cantautor, distraído, fue golpeado y enganchado en un paquetito. Ni 15 segundos. Sonoros abucheos. ♠ AJ Francis se presentó en las postrimerías y Elijah fue contra él, con ambos perdiéndose entre el público. Mientras, Mr. Elegance celebraba su victoria, hasta la irrupción de Léi Yǐng Lee para defenestrarlo, quien a su vez se topó con Xia Brookside, aunque la inglesa acabara apeándose del ring al ver que la china le devolvía los golpes. Recordemos, Lee defenderá el Campeonato Mundial Knockouts ante Brookside en Slammiversary.

Reporte semanal de lesiones: The Hardys y Trey Miguel, fuera de acción.

En backstage, Ryan Nemeth lució otra vez celoso por la amistad que Nic Nemeth y KC Navarro han forjado durante los últimos meses. Mike Santana también pasaba por allí y dijo respetar lo hecho por Nemeth minutos antes. Navarro acabó pidiendo a (Nic) Nemeth y Santana que le cubrieran la espalda si Order 4 intervenían en el estelar. Los veteranos aceptaron.

The System (Eddie Edwards y Cedric Alexander) (con Alisha Edwards) derrotaron a Leon Slater y Fabian Aichner. Y por tercera vez en la noche, de manera consecutiva, una interferencia marcó un combate. Sobre los nueve minutos, cuando Slater había tomado ventaja y buscaba rematar a Alexander, Alisha Edwards le agarró una pierna en ringside. Slater se zafó, pero al demorar entonces su movimiento, Alexander pudo recibirlo con su Lumbar Check y ponerlo de espaldas planas. Pese a lo expuesto, entretenido choque. ♠♠♠1/4 En las postrimerías, Brian Myers y Bear Bronson se sumaron a los Edwards y Alexander para lanzar paliza sobre Slater y Aichner, hasta ver cómo Moose regresaba y los espantaba del ring. Moose tomó un micro y anunció que él y Eddie Edwards se enfrentarían en Slammiversary. Espero que tenga alguna estipulación especial.

Santino Marella e Indi Hartwell ahora son amigos, así que el Director de Autoridad de TNA la programó en una revancha contra Elayna Black.

Turno para The Righteous. En mitad del ring, y sin que el público entendiera ni la mitad de lo que decían, refiriéndose a que los Hardy conocieron la semana pasada a «Lily of the Valley», Vincent y Dutch avisaron de que buscarían el Campeonato Mundial de Parejas TNA. Santino Marella los interrumpió y anunció que en Slammiversary habría lucha de escaleras por dicho oro con The System, The Hardys y The Righteous. Vincent le espetó que los Hardy ya no estaban, y de pronto las luces se apagaron, sonó la risita de Matt Hardy y al volver, había una escalera en el ring, para sorpresa de los Righteous. En TNA deben sobrar las escaleras, porque no paran de estipular combates con ellas.

Rosemary, Allie y Mara Sadè derrotaron a The Elegance Brand (Ash by Elegance, M By Elegance y Heather by Elegance) (con The Personal Concierge y Mr. Elegance). Lucha en la tónica habitual de las elegantes, llena de ardides y aderezos supuestamente cómicos, como que Rosemary sacara de debajo del ring una muñeca que representaba a Ash y le hiciera vudú. La muñeca al final acabó en manos de The Personal Concierge y la broma no fue a más (afortunadamente). Algo de lucha hubo, aunque no mucha. Con la asistencia de Rosemary, Allie aplicó su Codebreaker sobre Heather y la cubrió poco antes de los seis minutos. ♠♠

TNA anunció que Rosemary y Allie buscarán el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts que ostentan The Elegance Brand en Slammiversary. Además, allí Eric Young y Ricky Sosa ajustarán cuentas.

CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) (con Order 4) derrotó a KC Navarro. Buen estelar, pues pese a una puntual injerencia de Order 4 en sus compases iniciales, la victoria de Ali se dio en última instancia de forma limpia. El campeón dirigió buena parte de sus ofensivas hacia la rodilla izquierda de Navarro, que el año pasado tuvo a este varios meses fuera de acción. Y vía Sharpshooter, justo después de lanzarse desde un esquinero y mirar hacia el cielo acordándose de su tío, Ali hizo que se rindiera. ♠♠♠1/2

Como epílogo, Mike Santana y Nic Nemeth salieron en defensa de Navarro, ya que Ali había vuelto a aplicarle el Sharpshooter, logrando que el politicucho y sus secuaces huyeran. Eso sí, antes de cerrarse la emisión, Nemeth obsequió a Santana con su Danger Zone. En cualquier caso, Nemeth, nada que compensara la tontada de la década en TNA cometida al inicio del show.

⇒ Los tres puntos disfrutables (Santana vs. Young; Slater y Aichner vs. The System; Ali vs. Navarro) casi no compensaron los dos muy prescindibles (Elijah vs. Mr. Elegance; Rosemary, Allie & Sadè vs. The Elegance Brand). Pero por pura matemática no podría considerar esta una edición fallida de IMPACT!, cuyo principal objetivo consistía en vendernos definitivamente Slammiversary. Que dicho PPV luzca atractivo ya es otro tema, si bien prefiero esperar un poco más para una valoración definitoria.

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