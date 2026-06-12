Randy Orton y Drew McIntyre tendrían planes para SummerSlam

La última vez que vimos en acción a Randy Orton fue en WrestleMania 42, cuando enfrentó a Cody Rhodes por el Campeonato Indisputable WWE. Perdió ese combate, aunque desde antes circuló la noticia de que estaba fuertemente lesionado de la espalda, qué el mismo ha salido a desmentir.

Por otra parte, Drew McIntyre ha sido otro de los grandes ausentes desde que en el magno evento se enfrentara ante Jacob Fatu en una lucha no sancionada, que también terminaría perdiendo.

► Randy Orton y Drew McIntyre están ausentes desde WrestleMania

Pese a la larga ausencia de Randy Orton y Drew McIntyre, es posible que los tengamos de vuelta muy pronto, según un informe reciente de WrestleVotes Radio en Fightful Select, que mencionó la existencia de un documento interno de la WWE que circuló a principios de este mes que incluía a Randy Orton y Drew McIntyre en relación con el evento SummerSlam de este año.

El informe señala que la WWE espera internamente que ambos estén listos para el fin de semana de SummerSlam. SummerSlam 2026 se llevará a cabo durante dos noches, el 1 y 2 de agosto, en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota.

Actualmente no se sabe cómo WWE utilizará a Orton o McIntyre si regresan para el evento. Sin embargo, el hecho de que sus nombres aparezcan en documentos internos de SummerSlam es una clara señal de que la WWE está, al menos, considerando planes para los ex campeones; sin embargo, no hay nada oficial hasta el momento y los planes de la WWE siempre pueden cambiar.