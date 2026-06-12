Así fue la inauguración del Mundial 2026 y la victoria de México ante Sudáfrica

Finalmente, el día llegó. Hoy jueves 11 de junio, se dio la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, desde el Estadio Ciudad de México, más conocido por todos como el mítico Estadio Azteca.

La inauguración abrió con una serie de guerreros aztecas custodiando una réplica gigante de la Copa del Mundo.

Posteriormente, la cantante mexicana Lila Downs apareció vestida con un huipil de Chiapas blanco, con bordados tradicionales y detalles en morado, así como unos botines blancos.

Lila Downs dio un emotivo discurso, en donde dio la bienvenida a la Copa del Mundo a México, y declaró:

«Pueblos del mundo, bienvenidos a México. México te recibe con sonrisas en nuestros corazones. Somos una nación de diversidad, herencia y tradición».

Downs dio el mensaje en lengua mixteca, español e inglés. Posteriormente, llegó la música. La mítica banda de rock mexicana Maná cantó su éxito de rock Oye Mi Amor.

Tras la pirotecnia, rápidamente llegó el turno del cantante de reggaetón y dancehall venezolano, Danny Ocean, cantando la canción Partidazo.

Posteriormente, Belinda llegó acompañada de Los Ángeles Azules para cantar su canción Por Ella.

No hay nada más mexicano que Belinda y Los Ángeles Azules cantando juntos en el Estadio Azteca para la inauguración del Mundial🇲🇽❤️ pic.twitter.com/gaBTVr48oa — Roberto Haz (@tudimebeto) June 11, 2026

Tras esto, los colombianos J Balvin y Ryan Castro, cantantes de reggaetón y música urbana, cantaron Qué Calor de J Balvin, I Like It y Una A La Vez.

Poco después, la diosa de los mundiales, la también colombiana Shakira, junto al cantante nigeriano Burna Boy, cantaron Dai Dai, la canción oficial de este Mundial.

Finalmente, el tenor italiano, Andrea Bocelli, junto con la cantante surcoreana-estadounidense EJAE, la guerrera K-Pop, cantaron DNA, que la FIFA denominó como el himno oficial del Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Andrea Bocelli canto con la surcoreana Ejae en la inauguración del mundial pic.twitter.com/3I3FUdK2xF — ElBuni (@therealbuni) June 11, 2026

Poco después, los equipos hicieron su paso por la cancha, no sin antes otra pequeña ceremonia en donde desfilaron las banderas de los 48 países que participan en este Mundial.

La FIFA, en un nuevo cambio en el protocolo a petición de la leyenda italiana del fútbol, Alessandro Del Piero, y aprobado por el presidente de la organización, Gianni Infantino, puso a los 26 jugadores en el centro del campo para entonar los himnos.

El himno de Sudáfrica fue interpretado por la joven cantante Tyla Laura Seethal, mientras que el reconocido cantante de música ranchera mexicana, Alejandro Fernández, hijo de la leyenda Vicente Fernández, entonó el Himno Nacional Mexicano de gran manera para más de 80 mil fanáticos al fútbol presentes en las tribunas.

► Así fue el partido

Tal cual lo había dicho ayer en la conferencia de prensa previa al partido, «El Vasco» Javier Aguirre, DT de la selección mexicana, el equipo de México salió a asfixiar a sus rivales, con presión en alto, la cual logró hacer que los sudafricanos cometieran bastantes errores.

Al minuto 9 del partido, el mediocampista Erik Lira, quien fue la segunda figura del encuentro, presionó en alto y logró robarle el balón al defensa Sphephelo Sithole, quien quedó en una mala posición cerca de la medialuna, el semicírculo penal, pues su arquero, ingenuamente, le devolvió el valor en una zona bastante compleja.

El balón le quedó a Julián Quiñones, quien definió con un potente derechazo. El balón le pasó por debajo de las piernas del arquero Ronwen Williams, quien ya para ese punto había sacado un balón que iba directo a gol.

Julián Quiñones se convirtió en el hombre en marcar el primer gol de este Mundial. Además, en ser el primer jugador que marca el primer gol de un Mundial, jugando para una selección en la cual no nació, ya que Quiñones nació en Colombia, pero juega para México tras ser naturalizado y no obtener oportunidades para jugar con Colombia.

Posteriormente, los mexicanos empezaron a jugar con el resultado, aunque siguieron realizando una gran presión arriba.

Sudáfrica intentó responder con algunos contragolpes, pero sus embestidas duraron muy pocos minutos.

Al minuto 49, Brian Gutiérrez fue derribado cerca de la portería por Sphephelo Sithole, y fue expulsado, siendo el primer expulsado de este Mundial.

Posteriormente, Roberto «Piojo» Alvarado realizó un gran centro al segundo palo, en donde el delantero del Wolverhampton, Raúl Jiménez, «El Lobo», logró con un gran cabezazo el 2-0 definitivo y lloró en la celebración de su primer gol en un Mundial, pese a haber jugado ya en 4 Copas del Mundo.

En compañía del pueblo, la presidenta @Claudiashein ve el partido México-Sudáfrica, que marca la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Desde el deportivo “Hermanos Galeana” de la alcaldía Gustavo A. Madero, la primera mandataria saluda a ciudadanos que acuden en apoyo… pic.twitter.com/gt6FcjofMb — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 11, 2026

El final fue caótico, Sudáfrica empezó a jugar a contragolpes, lanzaron un balón y el portero Raúl Rangel no pudo controlarlo, por lo que sufrieron un poco más los mexicanos.

Sudáfrica, ya vencido, empezó a hacer juego sucio. Themba Zwane fue expulsado tras darle un manotazo en la cara a Alvarado. César Montes, defensor central mexicano, recibió una tarjeta roja directa tras cometer una falta táctica necesaria, que cortó una jugada prometedora de gol de Sudáfrica.

El joven Gilberto Mora, con solo 17 años y 240 días, se convirtió en el jugador más joven en debutar con México en un Mundial y el sexto más joven en la historia, por detrás de Norman Whiteside, quien debutó con tan solo 17 años y 41 días jugando para Irlanda del Norte.