El elenco de WWE SmackDown estará el viernes en en el Amica Mutual Pavilion, en Providence, Rhode Island, (anteriormente llamado Providence Civic Center y Dunkin’ Donuts Center), arena con capacidad para 14,000 aficionados y casa de los Providence Bruins de la AHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

TORNEO QUEEN OF THE RING: Raquel Rodríguez venció a Bayley, Jacy Jayne y Kiana James (** 1/2) Talla Tonga venció a Royce Keys (* 1/2) Jade Cargill y Michin vencieron a Charlotte Flair y Tiffany Stratton (**) Ricky Saints venció a Carmelo Hayes (**) Lash Legend venció a Chelsea Green (*) TORNEO KING OF THE RING: Dominik Mysterio venció a Damian Priest, Trick Williams y Bron Breakker (** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

Después de tres semanas de gira europea, SmackDown llega a Rhode Island con la última lucha de la primera fase del torneo King of the Ring. En ella, veremos a Jey Uso vs. LA Knight vs. Royce Keys vs. Finn Bálor. Obviamente los pronósticos apuntan a un triunfo de Uso, pues Roman Reigns le ordenó que ganara el King of the Ring para luego ir por el Campeonato Indisputable que posee Cody Rhodes, así que es de esperarse que haya ayuda externa para que la orden se cumpla. Eso mismo vaticinó LA Knight el lunes en Raw. Sin embargo, no hay que descartar a Bálor, que fue recientemente transferido a SmackDown, ni tampoco a Keys, que supera en fuerza a sus tres contrincantes. El ganador avanzará a la semifinal contra Je’Von Evans.

Entre tanto, en el torneo Queen of the Ring, la lucha programada es la de Jacy Jayne vs. Sol Ruca vs. Charlotte Flair vs. Jade Cargill. Flair llega con deseos de vengarse de Cargill. Ellas dos son las favoritas, aunque no hay que descartar que Jacy Jayne pueda ganar gracias al apoyo del resto de Fatal Influence. Ni tampoco a Ruca, que está en buena racha de triunfos, entre ellos su coronación como Campeona Intercontinental.

La semana pasada, Gunther atacó a Cody Rhodes. Sami Zayn intentó ayudar al campeón, pero Gunther arrojó a Sami delante de Rhodes en el momento exacto en que el campeón se lanzaba desde las cuerdas, provocando que Cody golpeara accidentalmente a su amigo. Esta noche, Gunther revelará su condición para la revancha por el Campeonato Indisputable ante Cody Rhodes… Así es, aunque perdió con Cody, el Ring General será el que ponga las condiciones.