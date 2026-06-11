AEW en la Copa del Mundo: En Collision pudieron ver México vs Sudáfrica

Esta tarde, se dio inicio con una gran inauguración a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

► Rush no se perdió la victoria de México ante Sudáfrica en el Mundial 2026

La Ciudad de México vio una gran ceremonia con la presencia de Mana, J Balvin y Shakira, entre otros, y luego, los aficionados vieron una buena victoria de la Selección Mexicana de Javier Aguirre ante la débil Sudáfrica, que supo poner en aprietos en determinados momentos a los mexicanos.

El primer gol tanto del partido, como de este Mundial, llegó a los 9 minutos de la mano de Julián Quiñones, quien no solo se convirtió en el primero en anotar en este Mundial, sino en el primer jugador naturalizado en marcar el primer gol de un Mundial, dado que Quiñones nació en Colombia, pero juega para México tras su naturalización.

El segundo llegó con un buen cabezazo de parte del «Lobo» Raúl Jiménez a los 67 minutos, quien en el pasado se hizo amigo de Sin Cara, hoy Cinta de Oro; compartieron en el Wolverhampton F. C., de la segunda división del fútbol inglés, la EFL Championship, y hasta Raúl Jiménez celebró uno de sus goles con una de sus máscaras.

Además, Jiménez jugó hasta hace unos días en el Fulham F. C. de la Premier League, solamente que Tony Khan, dueño y presidente de ROH y AEW, decidió no renovarle su contrato en el Fulham, equipo en donde es el encargado de todos los fichajes y su papá, Shahid Khan, es el dueño.

Y algo bastante curioso es que los luchadores mexicanos que están en el exterior no se perdieron del partido.

A través de sus redes sociales, Rush publicó una fotografía en donde se ve que AEW puso el partido en el Titantron ubicado en la arena The Andrew J Brady Music Center, de Cincinnati, Ohio, en donde esta noche se grabará el episodio de AEW Collision del próximo sábado.

Sin duda alguna, un gran acierto de parte de AEW, empresa que, recordemos, se unió a la fiebre mundialista con una colección de jerseys de fútbol.