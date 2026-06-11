AEW se une a la fiebre mundialista con una colección de jerseys de futbol

Con el arranque del Mundial de Futbol 2026 a la vuelta de la esquina, All Elite Wrestling decidió sumarse a la celebración global con una colección especial de jerseys inspirados en las selecciones participantes y en algunas de sus principales figuras internacionales.

La empresa lanzó una línea de camisetas que destaca el carácter multicultural de su roster, utilizando a luchadores de distintos países como representantes de sus respectivas naciones.

► AEW presume su talento internacional rumbo al Mundial

La colección incluye diseños especiales inspirados en varios países representados dentro de la empresa.

Entre los luchadores seleccionados destacan Kyle Fletcher por Australia, Thekla por Austria, Kenny Omega por Canadá, Will Ospreay por Inglaterra, Kazuchika Okada por Japón, Bandido por México y MJF por Estados Unidos. Aunque de estos últimos el luchador no apareció en la sesión de fotos.

Además de los modelos personalizados para cada estrella, AEW también puso a la venta jerseys temáticos inspirados en las distintas selecciones nacionales participantes en la Copa del Mundo.

► Bandido representa a México en la colección

Uno de los diseños que más llamó la atención entre los aficionados mexicanos fue el dedicado a Bandido, quien se ha consolidado como una de las figuras latinas más importantes dentro de AEW y Ring of Honor.

Sin embargo, es curoso que en la sesión de fotos Andrade es quien luce la playera de México, no el luchador enmascarado.

► El Mundial 2026 comenzará en México

La presentación de esta colección coincide con el inicio del Mundial de Futbol 2026, que arrancará este 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

El encuentro inaugural enfrentará a la Selección Mexicana contra Sudáfrica, marcando el inicio de una Copa del Mundo histórica que se celebrará de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.