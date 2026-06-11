Jon Moxley retiene el Campeonato Continental de AEW, pero STP lo humilla

Jon Moxley volvió a demostrar su capacidad para soportar el castigo al derrotar por sumisión a Shane Taylor y mantenerse como Campeón Continental de AEW. El encuentro fue una auténtica guerra en la que el retador estuvo cerca de dar la sorpresa.

Taylor apostó por imponer su poder desde el inicio, llevando la lucha fuera del cuadrilátero y castigando duramente al campeón. Sin embargo, la experiencia y resistencia de Moxley terminaron marcando la diferencia en los momentos decisivos.

El retador no perdió tiempo y convirtió la lucha en una batalla de desgaste. Después de varios intercambios de golpes y ataques, llevó la acción hasta la zona del cronometrador, donde atravesó al campeón sobre una mesa.

Taylor mantuvo el control con un leg drop sobre el borde del ring, intentos de estrangulación y potentes lazos al cuello que dejaron a Moxley en serios problemas. Incluso estuvo cerca de conseguir la victoria tras conectar un gran planchazo, aunque la cuenta solo llegó a dos.

► Momentos claves

A pesar del castigo acumulado, el campeón se negó a caer. Moxley respondió con golpes directos y varios intentos de sumisión para frenar el avance de su rival.

Sin embargo, el desenlace llegó cuando Moxley logró derribar al retador y atraparlo en una llave de estrangulamiento tipo bulldog. Incapaz de escapar, Taylor terminó rindiéndose, permitiendo que el campeón retuviera el Campeonato Continental de AEW.

► ¿Qué pasará ahora?

La derrota no fue bien recibida por Shane Taylor, quien atacó a Moxley inmediatamente después del combate. Los integrantes de STP se unieron a la agresión y continuaron castigando al campeón frente al público.

Daniel Garcia apareció para auxiliar a Moxley, pero fue superado por la ventaja numérica de sus rivales. Marina Shafir también intentó intervenir.

Con STP retirándose triunfantes tras dejar a sus enemigos tendidos, la rivalidad parece lejos de terminar y todo apunta a que Moxley tendrá que volver a lidiar con el grupo en las próximas semanas.