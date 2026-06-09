Booker T niega odiar a AEW

AEW nació como una alternativa a la WWE, donde incluso muchos luchadores de allí, o incluso de otras empresas, han dado el salto allí. Además, no ha estado fuera de la controversia desde que Tony Khan abrió las puertas de la compañía, donde incluso hay quienes han afirmado odiar a dicha compañía.

► Booker T ve a AEW como una tierra de oportunidades

Aunque nunca ha trabajado para AEW, surgió el rumor de que Booker T ha dicho de que odia la compañía de Tony Khan. Sin embargo, durante un reciente episodio de preguntas y respuestas de Booker T Mailbag, el miembro del Salón de la Fama WWE no se anduvo con rodeos al responder esta pregunta tan polémica, negándolo rotudamente, y señalando que no tendría motivos para hacerlo ya que ve a AEW como una compañía que ha dado oportunidades a muchos luchadores, e incluso algunos de sus alumnos de ROW trabajan actualmente allí.

«¿Por qué alguien diría que odio AEW? Es lo más absurdo que he escuchado en mi vida«.

“¿Creen que voy a criticar a alguien que puede tener un techo sobre su cabeza y pagar sus cuentas? ¿En serio? Deberían calmarse y dejar de atacar a quienes odian a AEW”.

El mundo de la lucha libre profesional está lleno de oportunidades. AEW es otra compañía que ofrece a los talentos la opción de demostrar su valía, siendo además una fuente de ingresos que ha dado sustento a muchas estrellas que tal vez no tendrían esa oportunidad en la televisión estadounidense, por lo que Booker T no ve motivos para odiarla, aunque pueda ser crítico con el producto en algunas ocasiones, como muchas personas también lo harían.