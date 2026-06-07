Talento de AEW enciende la Arena México en el Viernes Espectacular

La función de este viernes en la Arena México mantuvo el ambiente encendido rumbo a los grandes eventos internacionales del verano. Con presencia de talento de AEW, ROH y figuras estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre, la afición presenció una cartelera llena de rivalidades que continúan tomando forma rumbo a Grand Slam México y el Aniversario 93.

En la lucha estelar, el Sky Team integrado por Místico, Máscara Dorada y Neón derrotó a Zandokan Jr., Difunto y Furia Roja. Místico regresó con triunfo a la Arena México y fue pieza clave para que su equipo se llevara la victoria.

► Resultados completos de la función en Arena México

Místico , Máscara Dorada y Neón derrotaron a Zandokan Jr., Difunto y Furia Roja.

Soberano Jr. venció a Komander.

Bárbaro Cavernario , Villano III Jr. y El Hijo del Villano III derrotaron a The Beast Mortos, Sammy Guevara y Black Tiger.

Lady Frost , Dark Silueta y Keyra vencieron a Lluvia, Kira y Garra Negra.

Brillante Jr. , Diamond y Oro Jr . derrotaron a Pólvora, El Coyote y Vaquero Jr.

Rey Cometa y Espíritu Negro superaron a Infarto y Cerebro Negro Jr.

Con Grand Slam México cada vez más cerca, la presencia de figuras de AEW y ROH en la Arena México continúa elevando la expectativa de los aficionados, quienes ya comienzan a calentar motores para uno de los eventos más importantes del año.

► Soberano Jr. vence a Komander en duelo CMLL vs. AEW

Uno de los encuentros más esperados de la noche fue el mano a mano entre Soberano Jr. y Komander, representante de AEW. Ambos gladiadores ofrecieron un combate de alto nivel, aunque fue el luchador del CMLL quien terminó llevándose la victoria.

Por su parte, la rivalidad entre el Consejo y el talento extranjero también se hizo presente en el evento especial. Bárbaro Cavernario, Villano III Jr. y El Hijo del Villano III derrotaron a The Beast Mortos, Sammy Guevara y Black Tiger, sumando un importante triunfo para los representantes de la empresa mexicana.