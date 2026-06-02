Oficial: ¡AEW Grand Slam: México se celebrara el 5 de agosto de 2026!

La espera ha terminado para los fans de AEW. Este martes AEW y el Consejo Mundial de Lucha Libre confirmaron el regreso de AEW Grand Slam: México a la Catedral de la Lucha Libre.

Ya habíamos adelantado que se planeaba celebrar este evento en el mes de agosto, pero no había un anuncio oficial ni una fecha segura. Ahora se ha sado a conocer que ser el miércoles 5 de agosto de 2026 en la Arena México, nuevamente como una emisión en vivo de AEW Dynamite, en lo que promete ser otra noche histórica.

► AEW Grand Slam Mexico, otra noche histórica

La venta de boletos iniciará el sábado 6 de junio a través de Ticketmaster, y se espera que, al igual que en 2025, se agoten rápidamente.

Éste será el segundo AEW Grand Slam: México. El del año pasado, celebrado el 18 de junio, fue un rotundo éxito y fue considerado uno de los mejores eventos del año. Aquella noche contó con estrellas como Místico, MJF, Mercedes Moné, Will Ospreay y otros nombres de alto calibre que dejaron huella en la afición mexicana.

La edición 2026 será en una fecha diferente, y seguramente muchas de las luchas tendrán continuidad en el mes del Aniversario.