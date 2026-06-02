Jeff Jarrett aconseja a Chad Gable estar listo para dejar WWE

Jeff Jarrett compartió en su podcast My World sus reflexiones sobre el futuro de Chad Gable en WWE. Aunque elogió su desempeño en el evento AAA Noche de Los Grandes, dijo que Gable probablemente no recibirá el empujón esperado dentro de la empresa y debería prepararse para explorar otras opciones.

► El inesperado éxito de Los Grandes Americanos

En los últimos meses, Chad Gable luchó para AAA como el Original Grande Americano, manteniendo una rivalidad con un nuevo Grande Americano (Ludwig Kaiser), y todo desembocó en una lucha de máscara contra máscara. Debido a que tanto la rivalidad como la lucha misma fueron manejadas al estilo mexicano, incluyendo sangre y máscaras rotas en la lucha final, fans y periodistas han calificado al encuentro como uno de los mejores del año, pues lograron replicar el drama que se vive usualmente en este tipo de combates en México.

Tras la derrota, Gable (al igual que suelen hacerlo los luchadores mexicanos que pierden la máscara) subió al ring a su familia para hacer el momento más emotivo. Luego prometió volver a AAA. Sus mismos compañeros de WWE elogiaron su trabajo.

► Las declaraciones de Jeff Jarrett

Jarrett reconoció el talento y el gran trabajo de Gable, pero fue realista (o pesimista) respecto a su techo en WWE:

«Simplemente no veo a WWE empujándolo, porque trabajó bajo el régimen de Vince. Y obviamente ahora ha trabajado bajo el régimen de Triple H, pero no van a decir de repente ‘Oh sí, es nuestro tipo’.»

Su contrato tiene aproximadamente un año restante, hasta alrededor de junio de 2027. Jarrett recomendó usarlo como palanca, especialmente con el cambio de propiedad en New Japan Pro-Wrestling (vendida recientemente a TV Asahi y CyberAgent):

«Yo absolutamente aprovecharía la situación del contrato para buscar irme con New Japan, que tiene nuevos dueños y demás… Debe seguir haciendo lo que está haciendo, pero al mismo tiempo estar listo para irse. No me imagino que los de TKO de pronto le digan: ‘Oye, hiciste un gran trabajo en Monterrey, te vamos a dar un aumento’. Para nada. Y es lamentable, porque creo que podrían monetizar más su talento».

El consejo de Jarrett ha generado discusión en redes. Muchos fans coinciden en que Gable, pese a su versatilidad y técnica impecable, nunca ha sido posicionado consistentemente en WWE. Antes de El Grande Americano, los fans querían que fuera él quien acabara el largo reinado de Gunther como Campeón Intercontinental, pero perdió. Finalmente, el reinado fue terminado de manera anticlimática por Sami Zayn.

Con un año de contrato por delante, tiene tiempo para negociar y evaluar ofertas externas (NJPW, donde fácilmente sería campeón mundial; o AEW, donde podría encabezar PPVs). Su rendimiento en Monterrey demostró que puede brillar como figura estelar.