WWE NXT regresa este martes 2 de junio de 2026 con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center en Orlando, Florida.
► La semana pasada en WWE NXT
- Kelani Jordan venció a Wren Sinclair (**)
- TORNEO PARA SER RETADOR POR EL CAMPEONATO VARONIL WWE SPEED: Sean Legacy vs. Van Dux: empate (***)
- Jaida Parker venció a Layla Diggs (**)
- TORNEO PARA DEFINIR AL RETADOR AL CAMPEONATO VARONIL WWE SPEED: Romeo Moreno venció a Nathan Frazer (***)
- Shiloh Hill venció a Charlie Dempsey (** 1/2)
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) retuvo ante Izzi Dame (***)
► Momentos clave
- Dorian Van Dux logró evitar plancha de 450 grados levantando las rodillas, aunque Sean Legacy reaccionó con patadas voladoras. Finalmente, el tiempo reglamentario de llegó a su final sin que hubiera un ganador.
- Jaida Parker esquivó el ataque aéreo, provocando que Layla Diggs impactara violentamente contra la lona. Jaida aprovechó el error para conectar el Hipnotic y posteriormente rematar a su rival con powerbomb para llevarse la victoria.
- Romeo Moreno expulsó a Nathan Frazer del cuadrilátero y se lanzó con un tope antes de regresar la lucha al ring. Nathan sorprendió con un superplex desde las alturas, pero Moreno reaccionó de inmediato atrapándolo con un toque de espaldas cuando el cronómetro estaba a punto de llegar a cero para ganar.
- Shiloh Hill aplicó dos powerslam y un sentón. Charlie Dempsey respondió con un súplex alemán, pero finalmente Shiloh aprovechó un intercambio para inmovilizar a Charlie y quedarse con la cuenta de tres.
- El réferi quedó tendido tras un rodillazo accidental. Izzi Dame aprovechó para intentar usar el campeonato como arma, Lola Vice reaccionó con un back fist definitivo que le permitió conseguir la cuenta de tres y retener el título.
► Cartelera WWE NXT 2 de junio de 2026
- CAMPEONATO NXT: Tony D’Angelo (c) vs. Kam Hendrix.
- CAMPEONATO WWE SPEED: Lexis King (c) vs. Romeo Moreno.
- Lizzy Rain vs. Zaria.
- Myles Borne y Tavion Heights vs. DarkState (Dion Lennox y Osiris Griffin).
- Tate Wilder vs. Jackson Drake.
Fecha: martes 2 de junio de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|The CW
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|The CW
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|The CW
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|The CW
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (día siguiente)
|Netflix
|Islas Canarias
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|08:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor