WWE NXT regresa este martes 2 de junio de 2026 con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center en Orlando, Florida.

► La semana pasada en WWE NXT

Kelani Jordan venció a Wren Sinclair (**) TORNEO PARA SER RETADOR POR EL CAMPEONATO VARONIL WWE SPEED: Sean Legacy vs. Van Dux: empate (***) Jaida Parker venció a Layla Diggs (**) TORNEO PARA DEFINIR AL RETADOR AL CAMPEONATO VARONIL WWE SPEED: Romeo Moreno venció a Nathan Frazer (***) Shiloh Hill venció a Charlie Dempsey (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) retuvo ante Izzi Dame (***)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 2 de junio de 2026

CAMPEONATO NXT: Tony D’Angelo (c) vs. Kam Hendrix.

Tony D’Angelo (c) vs. Kam Hendrix. CAMPEONATO WWE SPEED: Lexis King (c) vs. Romeo Moreno.

Lexis King (c) vs. Romeo Moreno. Lizzy Rain vs. Zaria.

Myles Borne y Tavion Heights vs. DarkState (Dion Lennox y Osiris Griffin).

Tate Wilder vs. Jackson Drake.

Fecha: martes 2 de junio de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida