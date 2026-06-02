WWE NXT 2 de junio 2026: cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver WWE NXT 2 de junio 2026 | Tony D'Angelo vs. Kam Hendrix

WWE NXT regresa este martes 2 de junio de 2026 con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center en Orlando, Florida.

► La semana pasada en WWE NXT

  1. Kelani Jordan venció a Wren Sinclair (**)
  2. TORNEO PARA SER RETADOR POR EL CAMPEONATO VARONIL WWE SPEED: Sean Legacy vs. Van Dux: empate (***)
  3. Jaida Parker venció a Layla Diggs (**)
  4. TORNEO PARA DEFINIR AL RETADOR AL CAMPEONATO VARONIL WWE SPEED: Romeo Moreno venció a Nathan Frazer (***)
  5. Shiloh Hill venció a Charlie Dempsey (** 1/2)
  6. CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) retuvo ante Izzi Dame (***)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 2 de junio de 2026 

Cobertura y resultados WWE NXT 2 de junio 2026 | Tony D'Angelo vs. Kam Hendrix
WWE NXT 2 de junio 2026.
  • CAMPEONATO NXT: Tony D’Angelo (c) vs. Kam Hendrix.
  • CAMPEONATO WWE SPEED: Lexis King (c) vs. Romeo Moreno.
  • Lizzy Rain vs. Zaria.
  • Myles Borne y Tavion Heights vs. DarkState (Dion Lennox y Osiris Griffin).
  • Tate Wilder vs. Jackson Drake.

► Horarios y dónde ver WWE NXT en vivo

Fecha: martes 2 de junio de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 The CW
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 The CW
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 The CW
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 The CW
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 Netflix
Chile (Santiago) 21:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix
Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente) Netflix
España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) Netflix
Islas Canarias 00:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix
Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Consultar proveedor
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Consultar proveedor

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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