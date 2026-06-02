Cody Rhodes afirma sentirse afortunado

En WrestleMania 42, Cody Rhodes retuvo con éxito el Campeonato Indisputable WWE al sobreponerse a Randy Orton; sin embargo, no salió ileso, ya que después del combate había recibido un puntapié que le terminó afectando su ojo. Sin embargo, después de varios días de descanso, pudo volver a la acción.

► Cody Rhodes recuerda el puntapié de Randy Orton

Durante una entrevista reciente con Joe Tessitore en ESPN, Cody Rhodes habló sobre la patada que le propinó Randy Orton, y dijo sentirse muy afortunado, aunque reconoce que no sabe cuánto le durará su suerte.

«Todo lo que necesitan saber sobre mí sucede después. Me levanté e intenté mirar a todos a los ojos y dejarles claro dos cosas: sigo siendo el campeón, sigo aquí. Y si ese es el mejor golpe de Randy, y Randy está en su mejor momento, ¿qué dice eso de mí? No lo digo con arrogancia. Soy bastante afortunado y no sé cuánta más suerte tendré«.

Después de WrestleMania 42, Cody Rhodes pasó tiempo con su familia, y recordó cuando su padre le dijo que tendría que volver a casa después de los combates maltrecho y explicarles a sus hijos que estaba bien. La historia se repitió cuando la hija de cuatro años de Rhodes le preguntó qué le había pasado y si estaba bien.

Tessitore le preguntó sobre ser el mariscal de campo en la WWE. «The American Nightmare» dijo que ser el mariscal de campo es lo más consistente, semana tras semana, y afirmó que no se sintió ganador después de WrestleMania y que necesita retadores porque es «adicto al primer puesto y no tiene miedo de decírselo a nadie».

Cody Rhodes retuvo el Campeonato Indisputable de la WWE de forma controvertida en Clash in Italy, sumando así una nueva defensa exitosa, y ahora estará listo para afrontar un nuevo desafío.