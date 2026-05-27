Romeo Moreno vence a Nathan Frazer y enfrentará a Lexis King

Romeo Moreno, acompañado por Noam Dar, consiguió una importante victoria al derrotar a Nathan Frazer en la primera ronda del torneo para definir al próximo retador al Campeonato WWE Speed.

El combate comenzó con mucha velocidad. Frazer sorprendió rápidamente al español con un dropkick y posteriormente se lanzó con un tope hacia ringside para tomar el control de las acciones desde los primeros segundos.

Moreno logró reaccionar llevando la pelea a ras de lona con un headlock, aunque Nathan volvió a responder con un espectacular springboard Spanish Fly que estuvo cerca de darle la victoria. Ambos intercambiaron ataques y protagonizaron una secuencia muy rápida que terminó con los dos tendidos sobre la lona.

► Momentos claves

En la recta final, Romeo expulsó a Frazer del cuadrilátero y se lanzó con un tope antes de regresar la lucha al ring. Nathan sorprendió con un superplex desde las alturas, pero Moreno reaccionó de inmediato atrapándolo con un toque de espaldas cuando el cronómetro estaba a punto de llegar a cero para qued

► ¿Qué pasará ahora?

Con este resultado, Romeo Moreno avanzó a la siguiente ronda y ahora enfrentará a Lexis King por el Campeonato WWE Speed. Tras el combate, Nathan Frazer y Axiom felicitaron al español, mientras BirthRight observó la escena desde la grada.