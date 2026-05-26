Durante la era de la pandemia, WWE estuvo cerca de revivir a la nWo con una alineación completamente inesperada. Según reveló el ex escritor de la compañía Chris Dunn, en el podcast Public Enemies, el plan original incluía a Sheamus, Cesaro (Claudio Castagnoli), Shinsuke Nakamura y Lars Sullivan como los nuevos miembros de la facción.

La idea era que un miembro del nWo original volara a Orlando para presentar oficialmente al nuevo grupo en el ThunderDome. Sin embargo, el plan se vino abajo cuando dicha leyenda no pasó la prueba de COVID-19 al llegar.

► La respuesta de Kevin Nash

Kevin Nash, miembro fundador de la nWo, reaccionó rápidamente en X al rumor y en cierta forma lo desmintió:

Never heard anything about it. Scott and @TheRealXPac and myself were out almost every weekend together. So it definitely wasn’t one of us. — Kevin Nash (@RealKevinNash) May 26, 2026

«Nunca había escuchado de esto. Scott, Sean Waltman y yo estábamos juntos casi cada fin de semana, así que definitivamente no fue alguno de nosotros».

► Reacciones de los fans

Varios usuarios han especulado quién podría ser «el miembro legendario de la nWo». Algunos dicen que Scott Norton, otros que Horace Hogan otros que Virgil, es decir, miembros del B Team de la nWo, ya que uno de los grandes no habría sido.

La mayoría coincidió en que fue una bendición que el plan no se concretara. Muchos señalaron que Lars Sullivan era el elemento más problemático del grupo. Otros compararon la propuesta con la fallida League of Nations de 2015-2016. Algunos fans bromearon: «El COVID salvó a la WWE otra vez».

La nWo original funcionó gracias a que estaba formada por estrellas de alto perfil (Hulk Hogan, Hall y Nash) que generaron un impacto enorme. Un reboot con luchadores de medio cartel (aunque talentosos), no es algo que pueda funcionar. Ya se vio en la misma WCW cuando lo intentaron con la nWo 2000.

Por ahora todo queda en el terreno de las especulaciones, y mientras no haya una confirmación más allá de lo que contó Dunn, no puede dársele tanta credibilidad.