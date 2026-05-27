¿Naraku será el nuevo guardaespaldas de Tony D’Angelo en NXT?

Tony D’Angelo sigue rodeado de misterio y tensión en NXT, especialmente tras el extraño comportamiento de Naraku, quien nuevamente apareció junto al campeón y prácticamente actuó como su protector.

La situación dejó una gran pregunta en el aire: ¿Naraku se está convirtiendo en el nuevo guardaespaldas de Tony D’Angelo?

► Tony D’Angelo quiere entender las intenciones de Naraku

Durante el segmento, el Campeón de NXT salió al ring para hablar sobre el caos que ha vivido la marca en las últimas semanas debido a la llegada de nuevos talentos. Además, confirmó que la próxima semana defenderá el campeonato frente a Kam Hendrix.

Sin embargo, el verdadero foco de atención llegó cuando pidió directamente la presencia de Naraku. El misterioso luchador japonés apareció rápidamente y quedó frente a frente con el campeón.

D’Angelo le exigió dejar atrás los acertijos y explicarle directamente qué es lo que quiere. La respuesta sorprendió a todos.

“Estoy aquí para mantenerte a ti y al título a salvo”, aseguró Naraku.

Además, dejó claro que no permitirá que Tony pierda el campeonato porque ambos están destinados a enfrentarse por el oro en algún momento.

► Kam Hendrix intentó atacar a Tony D’Angelo

El segmento tomó todavía más fuerza con la aparición de Kam Hendrix, quien prometió convertirse en el próximo Campeón de NXT.

Hendrix aseguró ser la superestrella de crecimiento más rápido dentro de la marca y prometió demostrarlo derrotando a Tony la próxima semana.

Por su parte, D’Angelo respondió recordando todos los sacrificios que tuvo que realizar durante cinco años para conquistar el campeonato.

El campeón dejó claro que Kam tendría que destruirlo para quitarle el título.

► Naraku ya protege oficialmente a Tony D’Angelo?

Cuando parecía que el segmento había terminado, Kam Hendrix intentó atacar por la espalda a Tony. Sin embargo, Naraku intervino inmediatamente para detenerlo y expulsarlo del ring.

Tras salvar al campeón, el japonés realizó una reverencia hacia Tony D’Angelo antes de abandonar el cuadrilátero. El gesto dejó todavía más dudas sobre la relación entre ambos.