Sean Legacy y Dorian Van Dux empatan y quedan eliminados del torneo WWE Speed

Sean Legacy y Dorian Van Dux protagonizaron un intenso combate dentro del torneo para definir a un nuevo retador al Campeonato WWE Speed, aunque ninguno logró avanzar.

La lucha arrancó a toda velocidad con Legacy tomando la iniciativa gracias a una ofensiva llena de patadas y un suicide dive que sorprendió al belga en ringside. Sin embargo, Dorian reaccionó rápidamente castigando a Sean contra uno de los postes antes de dominar dentro del cuadrilátero.

Dux estuvo cerca de la victoria después de conectar un diving legdrop, pero Legacy resistió la cuenta y respondió con un DDT y una espectacular hurricanrana desde la segunda cuerda. Ambos competidores intercambiaron ataques constantemente mientras el reloj seguía avanzando.

► Momentos claves

En los últimos segundos, Dorian logró evitar un 450 Splash levantando las rodillas, aunque Sean reaccionó nuevamente con un dropkick para mantener viva la pelea. Finalmente, el tiempo reglamentario de tres minutos llegó a su final sin que hubiera un ganador.

► ¿Qué pasará ahora?

El empate dejó eliminados tanto a Sean Legacy como a Dorian Van Dux del torneo por una oportunidad al Campeonato WWE Speed, algo poco habitual en este tipo de encuentros con límite de tiempo.

El ganador del combate entre Romeo Moreno y Nathan Frazer será quien avance para enfrentar a Lexis King por el Campeonato WWE Speed.