Kelani Jordan somete a Wren Sinclair para llevarse una gran victoria

Sumario: donde centró todo su castigo en la rodilla izquierda de su rival hasta obligarla a rendirse.

Kelani Jordan consiguió una importante victoria luego de derrotar por sumisión a Wren Sinclair en un combate que rápidamente se convirtió en una guerra enfocada en el castigo a la rodillao.

La lucha comenzó incluso antes de sonar la campana, cuando Kelani atacó agresivamente a Sinclair. Wren logró responder con algunos suplexes y ataques rápidos, pero terminó sufriendo una lesión en la rodilla izquierda que cambió completamente el rumbo del encuentro.

Jordan aprovechó de inmediato la situación y comenzó a trabajar constantemente sobre la extremidad dañada. La golpeó afuera del ring, utilizó las cuerdas para ejercer presión y aplicó varias llaves de sumisión que dejaron a Sinclair en serios problemas.

Aunque Wren intentó reaccionar con un pequeño contraataque y estuvo cerca de sorprender a Kelani con un Crucifix Pin, el dolor en la rodilla terminó pasándole factura. Jordan volvió a atraparla en una llave de rendición en el centro del ring y Sinclair no tuvo más opción que rendirse.

► Momentos claves

El momento decisivo llegó cuando Kelani concentró todo su castigo en la rodilla izquierda lesionada de Wren Sinclair. La ofensiva fue tan intensa que la integrante de NQCC ya no pudo soportar el dolor y terminó entregándose en medio del cuadrilátero.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria le permite a Kelani Jordan mantenerse como una de las competidoras más peligrosas de la división femenil de NXT. Mientras tanto, queda por ver el estado físico de Wren Sinclair tendrá que recuperarse para buscar venganza