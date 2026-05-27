Kyoko Kimura Produce: Resultados «Hana Kimura Memorial ~ HANUR»

«Hana Kimura Memorial ~ HANUR» fue el evento que produjo Kyoko Kimura en memoria de su hija, la fallecida Hana Kimura.

► «Hana Kimura Memorial ~ HANUR

El evento tuvo lugar en el Korakuen Hall, donde se dieron cita varios luchadores invitados a esta conmemoración.

En un divertido combate individual, Sayaka Unagi se impuso a Shin Hana Kimura (Sakura Hirota).

Siguió una batalla de tercias mixtas, donde Super Delfin, Maruko y Cherry dominaron a Banana Senga, Tsutomu Oosugi y Hayate.

En una triple amenaza de poder a poder, Aja Kong, Shotaro Ashino y Shuji Kondo se midieron en una lucha que terminó cuando a los tres los sorprendió la cuenta fuera del ring.

En el turno principal, Konami y Rina de Stardom se unieron a VENY para imponerse al equipo conformado por Mio Momono, Mika Iwata y Jungle Kyona. La lucha tuvo varios momentos chuscos hasta que Rina se hizo cargo de la reaparecida Jungle Kyona para dar la victoria a su equipo. Para cerrar el evento, Kyoko Kimura reunió a todos los participantes en el ring para la foto oficial y agradeció a los aficionados por su asistencia.

Los resultados completos son:

Kyoko Kimura Produce «HANA KIMURA MEMORIAL MATCH ~ HANUR», 23.05.2026

Tokyo Korakuen Hall

487 Espectadores

1. ZONES venció a YUNA (7:21) con una Death Valley Bomb.

2. Fuminori Abe y Seigo Tachibana vencieron a Ram Kaichow y DEATH Yama-san (9:11) con un Horizontal Cradle de Tachibana sobre Kaichow.

3. Hanako Nakamori con Kyoko Kimura venció a Yuko Miyamoto con Command Bolshoi (7:14) con una Shining Flower.

4. Sayaka Unagi venció a Shin Hana Kimura (6:26) con una Furafura Don.

5. Trios Lucha Rule: Super Delfin, Maruko y Cherry vencieron a Banana Senga, Tsutomu Oosugi y Hayate (11:08) con una Linked Magistral de Maruko sobre Hayate.

6. Special 3 Way Match: Aja Kong vs. Shuji Kondo vs. Shotaro Ashino – finalizó en triple conteo fuera (6:53).

7. Konami, Rina y VENY vencieron a Mio Momono, Mika Iwata y Jungle Kyona (25:06) con un Tiger Lily de Rina sobre Kyona.