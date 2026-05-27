Shiloh Hill derrota a Charlie Dempsey; Tristan Angels lo reta

Shiloh Hill consiguió una importante victoria en NXT luego de imponerse a Charlie Dempsey, quien estuvo acompañado por los integrantes de BirthRight durante el combate.

La lucha comenzó con Dempsey intentando llevar las acciones al terreno del llaveo, aunque Hill respondió rápidamente con su poder físico. Shiloh derribó varias veces a Charlie y hasta lo expulsó del ring con un clothesline antes de que el británico lograra tomar el control castigando el brazo izquierdo de su rival

Dempsey dominó gran parte del encuentro gracias a sus llaves de sumisión y ataques directos a la nuca de Hill. Charlie incluso conectó varios suplex y mantuvo atrapado a Shiloh con diferentes castigos, aunque el poderoso luchador logró reaccionar con una contundente powerbomb que dejó a ambos tendidos sobre la lona.

► Momentos claves

En la recta final, Hill recuperó el control con dos spinning powerslam y una spinning senton. Dempsey respondió con un german suplex y varios chops, pero finalmente Shiloh aprovechó un intercambio para inmovilizar a Charlie y quedarse con la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, Tristan Angels interrumpió la celebración para asegurar que Shiloh Hill no merece llamarse “Mr. NXT”. El británico retó a Hill a un concurso de belleza dentro de dos semanas en NXT, desafío que fue aceptado de inmediato.