Lola Vice retiene el Campeonato Femenil NXT | Shawn Spears desata caos con ataque a OTM

La rivalidad entre Shawn Spears y OTM explotó antes del combate titular. Bronco Nima y Lucien Price apenas hacían su entrada cuando Spears los atacó brutalmente con una silla metálica, obligando a varios oficiales a intervenir. Incluso Niko Vance encaró a su propio compañero por sus acciones.
Más tarde, Spears justificó el ataque señalando que no era justo disputar una lucha por una oportunidad titular en parejas el mismo día en que Izzi Dame competiría por el Campeonato de Mujeres de NXT. Izzi terminó respaldando la decisión de Spears antes de dirigirse al ring para enfrentar a Lola Vice.
Ya en el combate, Dame tomó el control gracias a su fuerza, aunque Lola respondió rápidamente con llaves de sumisión y ataques veloces. Vice incluso se lanzó con un back senton hacia ringside, pero Spears volvió a intervenir sujetándole las piernas antes de que Niko Vance lo apartara para evitar mayores problemas.
La situación explotó todavía más cuando OTM apareció para ir directamente tras Spears y Vance, llevando la pelea hasta backstage. Mientras tanto, Lola e Izzi continuaron intercambiando castigos en una lucha muy física, con Dame dominando varios momentos gracias a sus powerbombs y llaves de rendición.
► Momentos claves
El combate cambió por completo cuando el árbitro quedó tendido tras un rodillazo accidental. Izzi aprovechó para intentar usar el campeonato como arma, pero Lola reaccionó con un back fist definitivo que le permitió conseguir la cuenta de tres y retener el título.
► ¿Qué pasará ahora?
Lola Vice continúa consolidándose como doble campeona en NXT, aunque el conflicto entre Shawn Spears, Niko Vance y OTM parece estar lejos de terminar. El ataque inicial de Spears desató una guerra que podría derivar en nuevas luchas entre ambas facciones.