Hazuki derrotó a Persephone y avanzó en el torneo de la Fundación Owen Hart

En los cuartos de final del torneo de la Fundación Owen Hart, en su rama femenil, vimos a la Campeona Mundial CMLL, Persephone, enfrentando a la representante de Stardom, Hazuki..

► Momentos clave

Persephone aún mostraba su ojo morado, cortesía del rocío negro de Julia Hart. Muy buena lucha, al estilo de campeonato de México y Japón, con mucho llaveo, lo cual fue premiado por el público con aplausos.

La mexicana se dolía del ojo a cada momento, pero sin dejar de atacar a Hazuki. La levantó de bombero y la azotó, buscando luego un moonsault con resorte en las cuerdas, pero Hazuki le aplicó backstabber, para luego sacarla del ring con unos rodillazos. Hazuki se lanzó en plancha suicida. Persephone la atrapó al vuelo y la azotó con Fallaway Slam.

Tras un corte comercial, Hazuki castigaba a Persephone con un candado cruzado. Una serie de patadas al rostro hicieron que Persephome reaccionara con un lariat.

Machetazos de Persephone para Hazuki. Quebradora con rehilete para dos segundos. Intentó Razor´s Edge sin éxito. Corbata de Hazuki, que luego se lanzó con patadas en cascada con resorte en la tercera cuerda.

DDT de Hazuki. Ésta subió a las alturas buscando rematar. Persephone fue por ella y la bajó con superplex. Persephone luego logró un Jackhammer que no fue suficiente.

Hazuki aplicó rana, falló patada. Súplex con puente olímpico de Persephone. Codebreaker de Hazuki seguido de Magistral, con la cual ganó la lucha.

Después del encuentro, Mercedes Moné atacó a Perspehone y a Hazuki. La japonesa ayudó a la mexicana. Todo terminó en caos.