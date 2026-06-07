The Conglomeration retuvieron el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante La Facción Ingobernable

En una lucha por el Campeonato Mundial de Tríos AEW, The Conglomeration (Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong) expusieron el título ante La Facción Ingobernable (Rush, Sammy Guevara y Dralístico).

► Momentos clave

Sammy Guevara, recién desempacado de la Arena México, tuvo un buen choque inicial con Orange Cassidy. Antes de que los retadores pudieran dominar el encuentro, Roderick Strong entró a repartir varios tipos de quebradora.

Rush y Dralístico se reorganizaron y pudieron echar fuera a Strong. Guevara se le arrojó con un moonsault suicida. Tras un corte comercia, Rush dejó ver su potencia en cuestión de machetazos. Strong no se dejó, respondiéndole con igual fuerza y derribándolo con un lariat.

Kyle O’Reilly le recetó una serie de patadas a Dralístico. Luego le impactó la rodilla a Sammy Guevara, le aplicó palanca de Markus y lo azotó con yegua voladora. De inmediato, le puso candado al tobillo a Dralístico.

Cassidy entró al relevo. DDT giratorio para Guevara. Dralístico no se dejó y le clavó las rodillas en el pecho. Cassidy le respondió con Stundog Millionaire.

Rush defendió a su hermano y casi le impacta Bulls Horns a Cassidy, pero huyó del ring, a donde continuó la acción. Dralístico se arrojó en plancha sobre O’Reilly y Strong. Tope de Cassidy para Dralístico.

Guevara y Cassidy casi acaban con Dralístico, pero Cassidy empujó a Guevara para derribar a Dralístico de las cuerdas, conectó Orange Punch en Guevara y cubrió al enmascarado, reteniendo así el Campeonato Mundial de Tríos AEW.