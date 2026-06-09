Sareee viaja a USA; en duda su participación en AEW Dynamite Summer Blockbuster

La luchadora japonesa Sareee se encuentra en duda para luchar en el evento AEW Dynamite Summer Blockbuster, debido a la lesión de cuello que la aqueja.

► Sareee espera el aval médico para luchar

A mediados de mayo, Sareee anunció que haría un alto por orden médica ya que su cuello presentó una hernia en las cervicales; la luchadora mencionó que previamente había tenido molestias en el cuello, pero lo había dejado pasar priorizando su intensa agenda luchística.

Esta lesión le llevó perderse varios compromisos en Japón, uno de ellos fue el esperado mano a mano ante la joven sensación Seri Yamaoka, que tendría lugar en el evento del segundo aniversario de Marigold.

Sin embargo, días después, AEW reveló las participantes de la edición 2026 del torneo de la Fundación Owen Hart, donde se incluyó a Sareee, quien en dicho evento haría su debut en AEW enfrentando a Skye Blue. La luchadora japonesa no hizo más menciones públicas, considerando que su participación dependía de la evolución de su estado de salud.

El día de ayer, 8 de junio, Sareee se preparó para su viaje a Estados Unidos, pero lo hizo acompañada de su compañera de equipo en Spark Rush, Takumi Ihora de Marvelous. Antes de viajar, visitó a la leyenda Masahiro Chono, quien le aconsejó que no se suba al ring si aún no se siente al 100%, ya que considera que debe cuidarse para que su carrera se prolongue diez años más y no tenía porque apresurarse.

Ya en el aeropuerto, Sareee habló sobre su estado de salud:

Todavía no estoy en plena forma para mi regreso a Estados Unidos. También obtuve el permiso de AEW, y esta vez Takumi Iroha me acompañará como mi segunda. Si me pasa algo, ella entrará como suplente. Estoy en un equipo llamado Spark Rush con Takumi, y eso es justo lo que estamos haciendo, apoyándonos como verdadero equipo.

Ahora todo depende de la evolución física de Sareee para saber si el médico la autoriza luchar el miércoles en AEW Dynamite.