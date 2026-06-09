Resultados Tyris Wrestling: Expedición

El pasado 17 de mayo, desde la Sala Zulú Klub de Aldaia (Valencia, España), Tyris Wrestling celebró su cuarto evento de 2026, Expedición.

Como plato fuerte, un choque eliminatorio de quintetos donde Martí Ubach, TJ Charles, Enriquecido, Jon Valow y Javi El Incancelable fueron contra el «MC» Mr. Ego, Caldera, Raúl Cruz, Francisco y Noah Santillana.

Hubo una defensa titular, con Los Chestertives poniendo sobre la mesa los Campeonatos por Equipos de Tyris Wrestling ante Ley & Orden.

Además, completaron el cartel cuatro encuentros: LJ Cleary vs. AMIR por una oportunidad al Campeonato Mediterráneo de Tyris Wrestling, Marc Menino vs. Alexa Jade vs. Edu Rodríguez vs. Lucio, Bushido vs. Luke Frehill y Ruby Ruiz vs. Shallow.

Todas las luchas de Expedición pueden verse íntegras en el canal de YouTube de Tyris Wrestling.

► La sonrisa de Andorra

CAMPEONATOS POR EQUIPOS DE TYRIS WRESTLING: Los Chestertives (Chester, Ethan Watson y Chester Ciego) (c) derrotaron a Ley & Orden (Mortero, Mechero y Toro) para retener el título. Los aspirantes, llegando como rudos, tuvieron su primera tentativa por las mismas correas el pasado año, en Tyris Wrestling: Tierra Tribal, y aquí volvieron a fracasar. Sobre los 11 minutos, Mechero recibió un 619, el Attitude Adjustment y una Plancha desde la tercera cuerda por cortesía de Chester para ser puesto de espaldas planas. Quinta defensa de los Chestertives desde que conquistaran sus cinturones en Tyris Wrestling: Ver Para Creer. ♠♠♠

Bushido derrotó a Luke Frehill. Habitual de OTT, Frehill hizo su debut con Tyris. Transcurridos unos siete minutos, Bushido esquivó el remate de Frehill y le endosó un Powerslam para la cuenta de tres, recuperando un poco de pulso tras no salir victorioso en el anterior show de Tyris, Sobrecarga. ♠♠♠

LUCHA A CUATRO BANDAS: Alexa Jade derrotó a Marc Menino, Edu Rodríguez y Lucio. Tras una Meteora en un esquinero y un Moonsault, Lucio cayó vía pin alrededor de los nueve minutos. ♠♠♠1/4

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO MEDITERRÁNEO: AMIR derrotó a LJ Cleary. AMIR busca desde hace tiempo su tentativa y el Tío Voro quiso enfrentarlo con Cleary, cuya anterior y única implicación en Tyris se había dado allá por 2022. Sobre los nueve minutos, Cleary ejecutó un Sunset Flip y AMIR le enganchó una pierna para aplicar un pin, que pudo mantener agarrando la segunda cuerda, ante la ceguera de la réferi. ♠♠♠1/4

Ruby Ruiz derrotó a Shallow. El rival original de Ruiz era Emil Völler, pero este no pudo acudir. Tras unos cinco minutos de duelo, Ruiz evitó una Plancha estilo sapito y recibió a Shallow con un Discus Forearm y un Pumphandle Driver. 1, 2 y 3. ♠♠♠

LUCHA ELIMINATORIA POR EQUIPOS: Team Mr. Ego (Caldera, Mr. Ego, Raúl Cruz, Francisco y Noah Santillana) derrotaron a Team Martí Ubach (Martí Ubach, TJ Charles, Enriquecido, Jon Valow y Javi El Incancelable). Las «hostialidades» entre Mr. Ego y Ubach detonaron un año atrás, con el «MC» siendo el único en intentar pararle los pies al «Hijoput* de Andorra» cuando este no quiso respetar su suspensión. En el evento Ver Para Creer, ambos acordaron buscarse a cuatro socios para un 5 vs. 5 eliminatorio. Et voilà. Mientras Ubach se agenció el rol de capitán, Mr. Ego, irónicamente, tuvo menos ego y dejó tal protagonismo a Caldera, pues no pretendía luchar. Sin embargo, El Cuchu Navarro, original integrante, fue apalizado por Ubach y Cía antes del choque, dejándolo incapacitado para competir. Así que Mr. Ego se sumó a la fiesta. Santillana fue el primer eliminado, por Charles vía pin, tras un Martinete, a los siete minutos. El siguiente, Valow, vía pin después de un ataque combinado de Cruz y Francisco, sobre los 11. Al minuto siguiente, Cruz quedó fuera, igualmente por cuenta de tres, tras una Claymore Kick de El Incancelable. Y al minuto siguiente, turno para El Incancelable, puesto de espaldas planas por Francisco fruto de un Cutter. E igual paso hubo que esperar hasta que Francisco fue cubierto por Charles, quien tuvo la picardía de robarle el pin a Enriquecido, ejecutor de un Iron Claw Slam. Estos discutieron y Caldera aprovechó para endosar un Lariat sobre Charles con el que el irlandés sucumbió al conteo de tres. Y Caldera se apeó seguidamente del combate, vía pin, luego de que Ubach le golpeara en sus partes bajas a espaldas de la réferi y Enriquecido lo rematara con el Iron Claw Slam. Mr. Ego quedó en desventaja, Enriquecido lo tenía virtualmente derrotado, pero Ubach hizo el relevo sin el consentimiento de este y el ex Campeón Absoluto de Tyris, furioso, lo tumbó con su Iron Claw Slam y abandonó la lucha sobre los 20 minutos de contienda. Acto seguido, Mr. Ego, tras una Lanza, cubrió a Ubach. ♠♠♠1/4

Como epílogo, el equipo ganador celebró su triunfo.

⇒ Show cumplidor para los estándares de Tyris, muy marcado por su estelar, que ocupó cerca de tres cuartos de hora (incluyendo las presentaciones, que fueron casi la mitad de dicho tiempo), no demasiado brillante, pero espero resultase útil de cara a que la promotora adquiera mayor mediaticidad. Expedición sirvió para confirmar que Martí Ubach es el luchador más odiado de la escena española y que siempre nos saca una sonrisa verle perder.

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