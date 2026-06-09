El 9 de junio de 1994, WWE celebró la primera ceremonia oficial de su Salón de la Fama en el Omni Inner Harbor International Hotel de Baltimore, Maryland (Estados Unidos). La edición inaugural reunió a varias de las figuras más influyentes de la historia de la lucha libre y sentó las bases de un reconocimiento que se convertiría en uno de los mayores honores que puede recibir una leyenda de WWE.

► El Hall of Fame nació para honrar a André el Gigante

La historia del Salón de la Fama comenzó realmente en 1993. El 27 de enero falleció André el Gigante a los 46 años de edad. Considerado uno de los más grandes de todos los tiempos y una figura clave en el crecimiento nacional e internacional de WWE durante los años ochenta, su pérdida tuvo un enorme impacto dentro de la industria.

Como homenaje a su legado, la compañía de lucha libre creó el Hall of Fame y nombró a André como su primer integrante. De hecho, fue el único miembro de la clase de 1993, convirtiéndose en la piedra angular de la institución. Sin embargo, todavía no existía una ceremonia formal. Esa tradición comenzaría oficialmente al año siguiente.

► Un Salón de la Fama muy distinto

La primera ceremonia oficial tuvo lugar un día como hoy de hace 34 años. A diferencia de lo que ocurre actualmente, el Hall of Fame no estaba relacionado con WrestleMania. De hecho, la ceremonia se celebró durante el período de promoción de King of the Ring 1994, que tendría lugar diez días después.

En aquella época WWE no concebía el Salón de la Fama como un espectáculo para los fanáticos, sino como un evento de reconocimiento destinado a medios de comunicación, invitados especiales y miembros de la industria. La asociación entre el Hall of Fame y WrestleMania no llegaría hasta una década más tarde, cuando WWE recuperó oficialmente la ceremonia en 2004 coincidiendo con WrestleMania XX.

► La segunda clase de 1994

La segunda (hoy se considera la de 1993 como la primera) clase oficial del Hall of Fame estuvo formada por siete nombres históricos. Luchadores, managers, comentaristas y figuras esenciales en el crecimiento de WWE.

Luchador exitoso posteriormente convertido en una de las voces más populares de WWE en su rol de comentarista y además presidente en pantalla. Una de las personalidades más respetadas de siempre. Lo indujo Killer Kowalski.

El primer campeón mundial de la WWWF. Fue inducido de manera póstuma. Tuvo una influencia fundamental en la historia temprana de la WWE. Fue inducido por Bret Hart.

Uno de los mánagers de más éxito de todos los tiempos. Lo indujo Regis Philbin.

Una de las mayores estrellas de WWE durante las décadas de 1970 y 1980, recordado por su enorme popularidad entre los aficionados. Fue inducido por Gorilla Monsoon.

Un pionero para generaciones posteriores de luchadores afroamericanos. Fue inducido por Ernie Ladd.

Luchador, entrenador y mánager que desempeñó un papel clave en el desarrollo de numerosas estrellas de WWE. Fue inducido por Vince McMahon.

Considerado el primer empleado de la historia del Madison Square Garden, dedicó décadas a la promoción de eventos de lucha libre y al crecimiento de la industria. Fue inducido por Vince McMahon.

► El Hall of Fame desapareció durante años

Aunque hoy resulta difícil imaginarlo, ya sea porque estamos acostumbrados a que cada año sea una cita fija en el calendario de WWE o porque sobran los nombres que pueden ser inducidos, el Hall of Fame no se celebró de forma continuada. Tras varias ceremonias durante los años noventa, WWE dejó de organizar el evento después de 1996. La ceremonia permaneció inactiva entre 1998 y 2003.

Finalmente, en 2004, WWE decidió recuperar el proyecto coincidiendo con WrestleMania XX en Nueva York. Aquella decisión transformó por completo el Hall of Fame y lo convirtió en uno de los eventos más importantes del calendario anual de la compañía. «Superstar» Billy Graham, Bobby «The Brain» Heenan, Don Muraco o Harley Race formaron parte de aquella clase del Salón de la Fama.

► El futuro del Salón de la Fama

Hoy en día la ceremonia está completamente ligada a WrestleMania y la edición 43 en 2027 de «La Vitrina de los Inmortales» se celebrará en Riad (Arabia Saudí). Es de suponer que la WWE va a grabar el Salón de la Fama en Estados Unidos para que sea emitido el día antes y que las leyendas inducidas no viajarán a Oriente Próximo para ser honrados.

En cuanto a quienes podrían ser esos nombres, en estos momentos se desconoce. No faltan quienes ya están lanzando ideas: Brock Lesnar, Mickie James, John Cena, The Hardy Boyz o The Undertaker contra Shawn Michaels en WrestleMania 25 (hoy en día también reciben dicho reconocimiento los combates más grandes). ¿A quiénes te gustaría ver inducidos al WWE Hall of Fame?

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