AEW DYNAMITE 10 DE JUNIO 2026 .— Cincinnati, ciudad natal de Jon Moxley, recibe el Summer Blockbuster. Y es precisamente el líder de los Death Riders quien tendrá una importante lucha esta noche defendiendo el Campeonato Continental AEW ante el poderoso Shane Taylor, dirigente de Shane Taylor Promotions, quien el sábado pasado en Collision, después de vencer de manera contundente a Alan Angels, tomó el micrófono para declarar que el reinado de los Death Riders como la facción más violenta de AEW estaba a punto de terminar. Más tarde esa misma noche, Wheeler Yuta fue atacado en backstage, con Taylor asumiendo la responsabilidad directamente. Moxley aceptó el reto diciendo: «Podría haber hecho lo mismo, pero nunca haría algo así si no estuviera absolutamente seguro del resultado. El miércoles le daré a Taylor exactamente lo que pidió». La acción de AEW Dynamite se emite desde el Andrew J. Brady Music Center, en Cincinnati, Ohio.

En lucha semifinal de la rama varonil del torneo de la Fundación Owen Hart, Swerve Strickland enfrentará a Brody King. El ganador avanzará a la final en Forbidden Door contra Will Ospreay.

En cuartos de final de la rama femenil del torneo de la Fundación Owen Hart, Skye Blue, integrante del Triangle of Madness, se enfrenta a Sareee, una de las luchadoras japonesas más respetadas de la actualidad.

La rivalidad entre los Death Riders y The Conglomeration sigue avanzando esta noche cuando se enfrenten PAC y Mark Briscoe. Ambos terminaron el Collision del 6 de junio golpeándose después de que los Death Riders enfrentaran a STP y The Conglomeration enfrentara a la Don Callis Family.

Orange Cassidy y Andrade el Ídolo se medirán por primera vez en mano a mano. Cassidy aceptó el reto que Rocky Romero lanzó en nombre de Andrade durante Collision.

Además, en un interesante choque de relevos, los Young Bucks (Matt y Nick Jackson) combatirán a The Dogs (David Finlay y Clark Connors). Los Dogs desafiaron a los Bucks la semana pasada, y Cincinnati es el escenario de la respuesta.

AEW Dynamite 10 de junio 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

► Tommaso Ciampa amenazó con romperle la espalda a Tony Schiavone si no decía que era mejor que Jericho, quien apareció e interrumpió con su canción Judas para evitar que Schiavone dijera toda la frase.

► Jericho dijo que realmente no le intimidada alguien que no tuviera cabello. Luego, se disculpó y dijo: «Hola, soy Jericho». Ciampa le dijo que él ya lo sabía, así como Jericho ya sabía que él era el Psycho Killer, Tommaso Ciampa.

► Jericho dijo a Ciampa que quería saber la razón exacta por la que no le gustaba Jericho, ni su canción, ni su crucero, ni sus fans.

► Al final, Ciampa no dijo nada, sino que odiaba todo de Jericho y se empezaron a dar con todo, incluso rompiendo las barreras de miembros de seguridad.

► Así como con MJF, Andrade el Ídolo dijo a Don Callis que se decidiera: trabajaba con Kevin Knight o con él. El Campeón TNT le dijo al mexicano que todo era negocios y dinero, y que no se preocupara.

AEW DYNAMITE 10 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jon Moxley vs. Shane Taylor ►1- CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) vs. Shane Taylor El réferi mandó a toda la Shane Taylors Promotions que se fuera al vestidor... Los primeros minutos fueron de casi nada, Taylor mandó a Mox al esquinero y lo ahorcó, pero nada más... Luego, Mox recibió varios derechazos al abdomen, pero parecía muy cansado, cuando no habían hecho nada... Mox sacó dle ring a Taylor y le dio patadas voladoras para no dejarlo subir de luego... Mox cayó con un tope suicida sobre Taylor, quien reaccionó mandándolo sobre el área del cronometrador... Mox le rasgó los ojos a Taylor, pero este le hizo un chokeslam y lo hizo romper la mesa donde ponen la campana... Curiosamente, mostraron a Moxley tomando una botella de agua debajo de la mesa y tomándola, fue gracioso... Más adelante, Mox atacó con pisotón a la nuca a Taylor y lo hizo rendir con su bulldog choke. El Final Bulldog Choke de Jon Moxley. Valoración 6.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros No fue la lucha más emocionanted e ninguno, pero pasable.

Contras Shane Taylor no mostró mucho, Mox cargó con todo, pero faltó mucho.



► Tras la lucha, Taylor le dio un derechazo a Mox y le dio varios correazos.

► Luego, The Death Riders intentaron ayudar a Mox, pero los Shane Taylor Promotions eran muchos más y los dominaron.

► Shane Taylor le cayó encima con una plancha a Jon Moxley y luego se marcharon. ¿Qué se viene para ellos, una gran rivalidad entre Shane Taylors Promotions y The Death Riders?

► El Campeón TNT, Kevin Knight, llamó al ring al Campeón Mundial de Peso Completo AEW, MJF, pero quien llegó fue Darby Allin, quien le dio con la tabla de skate por la espalda. Darby salió corriendo de The Don Callis Family y no pudo conectar su Coffin Drop.

AEW DYNAMITE 10 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jon Moxley vs. Shane Taylor ►2- PAC vs. Mark Briscoe La lucha empezó de forma lenta, intercambios de candados a la cabeza, palancas al brazo, no mucha acción... PAC luego conectó patada frontal a Briscoe en dos ocasiones, y lo sacó del ring... peroBriscoe fue rápido y logró darle patadas voladoras a la cara tras revertir la situación... Briscoe azotó de espaldas contra la lona a PAC y le cayó encima con codazo volador... Mark Briscoe luego llevó al esquinero a PAC, le hizo lazo al cuello y tremendo súplex, que le supo repetir... Tras esto, un buen intercambio de derechazos a la cabeza... Luego, Briscoe con catapultasacó del ring a PAC y le hizo desnucadora contra el duro suelo de ringside, para meterlo al ring, en donde la cuenta llegó solo a dos... Mark Briscoe recibió a PAC con las rodillas en alto evitando el Black Arrow, y con el Jay Driller, Mark Briscoe se llevó la victoria. El Final Jay Driller. Valoración 6.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Pues fue una lucha aceptable, esta noche no ha habido nada fuera de lo común.

Contras Pudieron haber hecho un poco más.



► Mark Briscoe volvió a retar a una lucha titular a MJF. MJF tomó micrófono y ordenó que cortaran su música. Luego aseguró que es la persona que mantiene a flote a AEW y exigió respeto por haber protegido el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW de las manos de Mark Briscoe.

► Poco después apareció Lethal Swirl, grupo que había sido contratado por MJF para atacar a Briscoe. Aunque Briscoe intentó defenderse por su cuenta, la superioridad numérica terminó imponiéndose.

► Cuando la situación parecía perdida para Briscoe, The Conglomeration salió al rescate y equilibró las acciones.

► Con el ring bajo control nuevamente, Briscoe anunció que en Forbidden Door encabezará una lucha dentro de una jaula de acero, formando equipo con otros cinco luchadores para enfrentar a MJF y cinco aliados más.

► Además, Briscoe reveló que si su equipo consigue la victoria, recibirá una oportunidad por el Campeonato Mundial AEW.

AEW DYNAMITE 10 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jon Moxley vs. Shane Taylor ►3- Luego de unos grandes meses en AEW, Andrade el Ídolo tuvo otra oportunidad titular, ante el gran Jon Moxley, por su Campeonato Continental AEW... La campana sonó y ambos se enfrascaron en un intercambio de llaves y contrallaves, fue intenso, pero nadie sacó ventaja... Cassidy luego mandó con zancadilla de cara contra el protector del esquinero al mexicano, y luego le dio un codazo... Cassidy iba a volar, pero Andrade lo lanzó del esquinero... Andrade luego atacó con súplex a Cassidy, logrando los Three Amigos Súplex sobre el duro suelo de ringside, antes de tomarse una fotoc on una bella fan en ringside... Lio Rush apareció para quitarle elcelular a la fan y pedirle una selfie a Orange Cassidy, quien lo hizo aunque con temor... Andrade le cayócon una patada a la cabeza a Cassidy... Luego, Lio Rush se tomó otra selfie con Andrade, aunque este de más lejos... Cassidy lo sorprendió con meia vuelta al mundo y DDT contra el suelo de ringside... Poco después, hubo un intercambio de duros golpes: patadas al cuerpo, derechazos y golpes de antebrazo a la cara... Cassidy arrojó de la tercera soga sobre la rampa de entrada al mexicano, lastimándolo feamente en la espalda... Cassidy luego voló y lo atacó con tremendo tornado DDT... Cassidy atacó a Andrade con súper tornado DDT, pero la cuenta llegó solo a dos... Andrade sorprendió a Orange Cassidy evitando el Orange Punch, y le conectó su tremendo codazo giratorio a la cara, que ahora se llama El Día de los Muertos... Luego, lo remató con su DM. El Final DM de Andrade el Ídolo. Valoración 9.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una excelente lucha, ambos dieron lo mejor de sí, gran combate.

Contras Nada negativo para señalar.



AEW DYNAMITE 10 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jon Moxley vs. Shane Taylor ►3- TORNEO FEMENIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2026; CUARTOS DE FINAL: Skye Blue vs. Maya World Maya World llegó a este torneo como reemplazo de última hora de Sareee, pues la talentosa luchadora japonesa no obtuvo el alta médica para luchar... La campana sonó y Skye le dio tremendo derechazo a Maya que la mandó contra las sogas, luego, esta reaccionó con algunos derechazos y le dio una patada giratoria a la cabeza tras rebotar en las sogas... Skye con lazo al cuello casi gana, luego le dio derechazos y codazos a la cabeza a Maya... Skye le pisoteó la cabeza a Maya en el esquinero y le hizo un fuerte súplex... Maya luego logró con catapulta arrojar duroc ontra la rampa de entrada a Skye... Blue reaccionó y le aplicó tremenda desnucadora sobre la rampa de entrada, teniendo encuenta que en esta noche está pegada a una de las cejas del ring... Con un súplex alemán con puente olímpico, Maya casi gana la contienda... Con un Liger Bomb, Skye casi gana... Maya reaccionó con súplex lateral y luego, con tremendo rodillazo volador a la cara, pero Skye Blue sobrevivió en ambas ocasiones... Maya con patada enzuigiri y súplex alemán atacó a Skye, quien reaccionó con rodillazo volador y ambas quedaron tendidas en la lona... Skye casi gana con azotón de espaldas contra la lona... Skye buscó una rana, pero Maya World la sorprendió con una rodada a espaldas y ganó la lucha para avanzar sorpresivamente a las semifinales del torneo, donde luchará ante Athena. Por el otro lado, Hazuki luchará ante Mercedes Moné en la otra semifinal. El Final Rodada a espaldas de Maya World. Valoración 9.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una gran lucha, entretenida, la mejor de la noche junto con la de Andrade y Orange Cassidy.

De manera sorpresiva, estas damas le subieron el nivel a la calidad de luchas que había dado AEW esta noche, pues estaban en deuda. Contras Nada malo a reseñar.

