AEW DYNAMITE 10 DE JUNIO 2026 .— Cincinnati, ciudad natal de Jon Moxley, recibe el Summer Blockbuster. Y es precisamente el líder de los Death Riders quien tendrá una importante lucha esta noche defendiendo el Campeonato Continental AEW ante el poderoso Shane Taylor, dirigente de Shane Taylor Promotions, quien el sábado pasado en Collision, después de vencer de manera contundente a Alan Angels, tomó el micrófono para declarar que el reinado de los Death Riders como la facción más violenta de AEW estaba a punto de terminar. Más tarde esa misma noche, Wheeler Yuta fue atacado en backstage, con Taylor asumiendo la responsabilidad directamente. Moxley aceptó el reto diciendo: «Podría haber hecho lo mismo, pero nunca haría algo así si no estuviera absolutamente seguro del resultado. El miércoles le daré a Taylor exactamente lo que pidió». La acción de AEW Dynamite se emite desde el Andrew J. Brady Music Center, en Cincinnati, Ohio.
- AEW DYNAMITE + COLLISION 27 de mayo 2026 | Jericho vs. Ricochet.
- AEW COLLISION 30 de mayo 2026 | Konosuke Takeshita vs. Daniel García.
- AEW DYNAMITE 3 de junio 2026 | MJF vs. Rush.
- AEW COLLISION 6 de junio 2026 | Divine Dominion vs. TayJay.
En lucha semifinal de la rama varonil del torneo de la Fundación Owen Hart, Swerve Strickland enfrentará a Brody King. El ganador avanzará a la final en Forbidden Door contra Will Ospreay.
En cuartos de final de la rama femenil del torneo de la Fundación Owen Hart, Skye Blue, integrante del Triangle of Madness, se enfrenta a Sareee, una de las luchadoras japonesas más respetadas de la actualidad.
La rivalidad entre los Death Riders y The Conglomeration sigue avanzando esta noche cuando se enfrenten PAC y Mark Briscoe. Ambos terminaron el Collision del 6 de junio golpeándose después de que los Death Riders enfrentaran a STP y The Conglomeration enfrentara a la Don Callis Family.
Orange Cassidy y Andrade el Ídolo se medirán por primera vez en mano a mano. Cassidy aceptó el reto que Rocky Romero lanzó en nombre de Andrade durante Collision.
Además, en un interesante choque de relevos, los Young Bucks (Matt y Nick Jackson) combatirán a The Dogs (David Finlay y Clark Connors). Los Dogs desafiaron a los Bucks la semana pasada, y Cincinnati es el escenario de la respuesta.
AEW Dynamite 10 de junio 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro
► Tommaso Ciampa amenazó con romperle la espalda a Tony Schiavone si no decía que era mejor que Jericho, quien apareció e interrumpió con su canción Judas para evitar que Schiavone dijera toda la frase.
► Jericho dijo que realmente no le intimidada alguien que no tuviera cabello. Luego, se disculpó y dijo: «Hola, soy Jericho». Ciampa le dijo que él ya lo sabía, así como Jericho ya sabía que él era el Psycho Killer, Tommaso Ciampa.
► Jericho dijo a Ciampa que quería saber la razón exacta por la que no le gustaba Jericho, ni su canción, ni su crucero, ni sus fans.
► Al final, Ciampa no dijo nada, sino que odiaba todo de Jericho y se empezaron a dar con todo, incluso rompiendo las barreras de miembros de seguridad.
► Así como con MJF, Andrade el Ídolo dijo a Don Callis que se decidiera: trabajaba con Kevin Knight o con él. El Campeón TNT le dijo al mexicano que todo era negocios y dinero, y que no se preocupara.
AEW DYNAMITE 10 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jon Moxley vs. Shane Taylor
►1- CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) vs. Shane Taylor
El Final
Valoración
6.6
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- No fue la lucha más emocionanted e ninguno, pero pasable.
Contras
- Shane Taylor no mostró mucho, Mox cargó con todo, pero faltó mucho.
► Tras la lucha, Taylor le dio un derechazo a Mox y le dio varios correazos.
► Luego, The Death Riders intentaron ayudar a Mox, pero los Shane Taylor Promotions eran muchos más y los dominaron.
► Shane Taylor le cayó encima con una plancha a Jon Moxley y luego se marcharon. ¿Qué se viene para ellos, una gran rivalidad entre Shane Taylors Promotions y The Death Riders?
► El Campeón TNT, Kevin Knight, llamó al ring al Campeón Mundial de Peso Completo AEW, MJF, pero quien llegó fue Darby Allin, quien le dio con la tabla de skate por la espalda. Darby salió corriendo de The Don Callis Family y no pudo conectar su Coffin Drop.
AEW DYNAMITE 10 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jon Moxley vs. Shane Taylor
►2- PAC vs. Mark Briscoe
El Final
Valoración
6.6
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Pues fue una lucha aceptable, esta noche no ha habido nada fuera de lo común.
Contras
- Pudieron haber hecho un poco más.
► Mark Briscoe volvió a retar a una lucha titular a MJF. MJF tomó micrófono y ordenó que cortaran su música. Luego aseguró que es la persona que mantiene a flote a AEW y exigió respeto por haber protegido el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW de las manos de Mark Briscoe.
► Poco después apareció Lethal Swirl, grupo que había sido contratado por MJF para atacar a Briscoe. Aunque Briscoe intentó defenderse por su cuenta, la superioridad numérica terminó imponiéndose.
► Cuando la situación parecía perdida para Briscoe, The Conglomeration salió al rescate y equilibró las acciones.
► Con el ring bajo control nuevamente, Briscoe anunció que en Forbidden Door encabezará una lucha dentro de una jaula de acero, formando equipo con otros cinco luchadores para enfrentar a MJF y cinco aliados más.
► Además, Briscoe reveló que si su equipo consigue la victoria, recibirá una oportunidad por el Campeonato Mundial AEW.
AEW DYNAMITE 10 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jon Moxley vs. Shane Taylor
►3-
El Final
Valoración
9.3
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Una excelente lucha, ambos dieron lo mejor de sí, gran combate.
Contras
- Nada negativo para señalar.
AEW DYNAMITE 10 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jon Moxley vs. Shane Taylor
►3- TORNEO FEMENIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2026; CUARTOS DE FINAL: Skye Blue vs. Maya World
El Final
Valoración
9.3
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Una gran lucha, entretenida, la mejor de la noche junto con la de Andrade y Orange Cassidy.
- De manera sorpresiva, estas damas le subieron el nivel a la calidad de luchas que había dado AEW esta noche, pues estaban en deuda.
Contras
- Nada malo a reseñar.
AEW DYNAMITE 10 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jon Moxley vs. Shane Taylor
►4- TORNEO COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2025; SEMIFINAL: Swerve Strickland vs. Brody King
El Final
Valoración
9.5
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Otra fantástica contienda para cerrar la noche con broche de oro, y mejorar el nivel general del show en cuanto a calidad de luchas.
Contras