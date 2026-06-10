Janel Grant niega haber enviado correos anónimos a WWE para acusar a Vince McMahon

En una noticia bastante interesante, Janel Grant, la mujer que denunció a Vince McMahon y WWE a nivel civil, por los supuestos delitos de tráfico de personas y abuso sexual, ha dado unas interesantes e inesperadas declaraciones.

► Janel Grant niega estar detrás de los correos anónimos que revelaron en WWE supuestos delitos de Vince McMahon

El pasado 27 de mayo, la denunciante decidió crear una cuenta oficial de Instagram, y aunque se debatía su veracidad, ya se ha podido confirmar que se trata de ella.

El día de hoy, Janel Grant emitió un comunicado de prensa en donde ha negado que hubiera sido ella quien envió una serie de correos electrónicos anónimos a los miembros de la Junta Directiva de WWE en marzo de 2022, que resultaron en el inicio de una investigación en contra de McMahon.

Investigación en donde el mandamás de WWE decidió renunciar como director de la junta directiva y presidente de WWE, aunque pocos meses después volvería a su cargo, hasta cuando WWE se vendió a Ari Emanuel y su empresa Endeavor, que terminó convirtiéndose en TKO al unir Endeavor sus dos empresas líderes: UFC, líder de MMA y WWE, líder de lucha libre a nivel mundial.

Los tres correos anónimos se enviaron entre el 30 de marzo y el 14 de abril de 2022, desde una cuenta de ProtonMail con el alias de «drosen77».

Grant aseguró que dichos correos no fueron enviados por ella, y que, supuestamente, plagados de mentiras. Los reportes que se conocen del caso aseguran que quien envió dichos correos habría sido una amiga de Grant, quien conocía de lleno el caso y con quien era socia en una empresa, pero habrían terminado mal y como venganza, habría escrito estos correos.

«Los correos anónimos

«Leer estos correos por primera vez fue como recibir un mazazo en mi salud mental. Me siento como una letra de Taylor Swift y me pregunto si alguien me encerró solo para llamarme loca. No estoy hecha para entender por qué alguien los escribiría. Pero sí estoy entrenada para detectar cuando se manipula la narrativa y se retuercen los hechos.

«30 DE MARZO DE 2022

«CORREO ANÓNIMO #1

«Mensaje original:

«El miércoles 30 de marzo de 2022 a las 8:46 a. m., drosen77 escribió:

«A quien corresponda,

«Mi amiga trabajó en WWE. Ella es [nombre censurado] y vivimos en la calle durante un tiempo, consumiendo percs y demás. Fuimos juntos a rehabilitarnos y ella conoció al presidente Vince McMahon poco después. Vince McMahon le dio un trabajo y le pagaba cien mil dólares al año hasta que comenzó a acostarse con ella, entonces empezó a pagarle doscientos mil dólares al año.

«Él tiene 80 años y le quitó el alma a mi amiga solo porque podía hacerlo. Vince McMahon luego se la entregó como si fuera un juguete a su amigo John, que también trabaja en WWE. John tiene 70 años y además era su jefe. Mi amiga estaba tan asustada que renunció después de que Vince McMahon y el abogado Jerry le pagaran millones de dólares para que guardara silencio. También voy a acudir a los medios. No quiero nada de esto, solo quiero que el mundo conozca la verdad.

«Sobre el correo anónimo 1

«Lo que ocurrió antes de 2019:

«Mientras cuidaba a mis padres —dos enfermedades distintas, deudas médicas y hospitalizaciones— se declararon en bancarrota y perdimos nuestra casa familiar. La vida era un desastre tan grande que el huracán Sandy derribó un árbol sobre la casa que ya estábamos en proceso de perder.

«Lo que nunca ocurrió: Nunca viví en la calle. Nunca tuve adicción a los ‘percs’ (Percocet, un fuerte analgésico). Nunca estuve en rehabilitación. No existe ninguna persona que me conociera antes de 2019 que pudiera haber escrito esto.

«La manipulación: ¿Un amigo? Veo un intento de dirigir la percepción pública. ¿Situación de calle? Compartí mi historia personal en el trabajo. ¿Rehabilitación? Compartí mi experiencia con terapia por duelo en el trabajo. ¿Adicción? Comenté en el trabajo que dejar las pastillas de nicotina no fue agradable. ¿Una amenaza de revelar información? Es un entorno muy reactivo con proveedores de seguridad involucrados. ¿El resto del correo? Reempaqueta años de acontecimientos y eventos ilógicos que involucran a muchas personas que fueron testigos de ellos, convirtiéndolos en una historia que parece lógica, pero que involucra solo a unas pocas personas.

«Este correo no contiene acusaciones. Este correo es una historia.

«¿Quién lo envió? No lo sé. Pero documentos públicos muestran un reembolso de 20.098.000 dólares en costos legales relacionados con la investigación de un comité especial el 19 de marzo de 2023.

11 DE ABRIL DE 2022

«CORREO ANÓNIMO #2

«Mensaje original:

«El lunes 11 de abril de 2022 a las 11:08 p. m., escribió:

«La junta directiva de una gran empresa como WWE no se preocupa de que el viejo fundador y su viejo compañero John Laurinaitis se aprovecharan de una mujer que solo trabajó duro. Ella se enojaría porque escribí esto, pero no quiero dinero. Mañana voy a enviar esto a los accionistas y a todos los abogados con los que trabajó mi amiga. Los abogados conocen los acuerdos económicos; investiguen y verán que WWE pagó por su silencio. [Información personal censurada] es su nombre. Es una muy buena persona. Fue tratada como un animal por Vince McMahon y Johnny Laurinaitis.

«Enviado con el correo seguro de ProtonMail.«

«14 DE ABRIL DE 2022

«CORREO ANÓNIMO #3

«Fecha: 14 de abril de 2022 a las 7:11:30 a. m. PDT

«Asunto: Re: Comportamiento del presidente Vince McMahon

«Deadspin está sorprendido de que la junta directiva no haya revisado el teléfono de Vince McMahon, el cual mostraría todas las fotografías ofensivas que enviaba y recibía. Estas incluyen fotos de sus partes íntimas enviadas a una empleada de 25 años, además de imágenes de ambos manteniendo relaciones sexuales y de ella participando en actos sexuales con Johnny. Asquerosos ancianos abusando de una empleada de 25 años.

«Enviado con el correo seguro de ProtonMail.

«Sobre los correos anónimos 2 y 3

«Me siento muy mal al pensar que esto podría estar insinuando una situación de pornografía de venganza y si eso también involucra a Deadspin. Un medio de comunicación. Me enferma pensar que esto podría insinuar que me estaban grabando sin que yo lo supiera. Me enferma pensar en cualquier cosa que no sé».

En enero de 2022, Vince McMahon y Janel Grant llegaron a un acuerdo para mantener su relación extramatrimonial en secreto.

El acuerdo era por 3 millones de dólares. McMahon hizo un primer pago inicial de 1 millón de dólares dentro de los 10 días siguientes a la firma de dicho acuerdo.

Los dos millones restantes se iban a pagar así: 500 mil dólares el 1 de febrero de cada año, desde el 2023 hasta el 2026.

Sin embargo, dado que se enviaron dichos correos anónimos el 30 de marzo de 2022, Vince McMahon se negó a pagar el resto del dinero dado que consideró que Janel Grant había roto el acuerdo de confidencialidad y ella o la amiga en cuestión había hecho pública la situación.