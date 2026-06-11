Mark Briscoe derrota a PAC y vuelve a lanzar un reto directo a MJF

Mark Briscoe consiguió una importante victoria al imponerse a PAC en un combate muy disputado, consiguiendo sobrevivir a varios de los ataques más peligrosos de su rival.

La victoria no solo le permitió sumar impulso, sino que además le dio argumentos para volver a reclamar una oportunidad por el campeonato que persigue desde hace varias semanas.

La lucha comenzó con ambos intercambiando ataques y buscando imponer su ritmo. Briscoe tomó la iniciativa con un dropkick a ras de lona que envió a PAC al exterior, donde continuó castigándolo con un bodyslam y un Cactus Jack Elbow desde el apron.

PAC logró reaccionar aprovechando un error de su rival, quien terminó impactando contra una silla colocada cerca del cuadrilátero. A partir de ese momento, el británico comenzó a equilibrar las acciones y respondió con varios ataques de poder.

Ya en el ring, ambos intercambiaron golpes constantemente, manteniendo el combate abierto y sin un claro dominador durante varios minutos.

El integrante de Death Riders encontró varios momentos de ventaja. Un German Suplex con liberación y un belly-to-belly suplex contra el esquinero pusieron en serios aprietos a Briscoe.

PAC incluso intentó cerrar la lucha con su característico Black Arrow, pero el veterano luchador reaccionó a tiempo para levantar las rodillas y evitar el impacto completo.

► Momentos claves

Uno de los instantes más espectaculares llegó cuando ambos hombres cayeron al suelo tras un suplex por encima de la tercera cuerda, dejando a los dos tendidos fuera del cuadrilátero.

La definición llegó poco después. PAC falló el Black Arrow y Briscoe aprovechó la apertura para conectar un contundente Jay Driller. La cuenta de tres confirmó la victoria del excampeón mundial de ROH.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, Briscoe tomó un micrófono para volver a dirigirse a MJF. El luchador aseguró que tiene un camino directo hacia una oportunidad titular y acusó al campeón de seguir evitándolo.

► MJF respondió al reto de Mark Briscoe

Tras su victoria, Mark Briscoe tomó un micrófono para volver a exigir una oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW. Esta vez obtuvo respuesta inmediata, pues MJF apareció en escena y ordenó que cortaran su música antes de dirigirse al público.

El campeón aseguró que él es la persona que mantiene a flote a AEW y exigió respeto por haber protegido el Campeonato de las manos de Briscoe. Lejos de dar una respuesta positiva al desafío, MJF volvió a menospreciar al retador.

La situación se volvió más tensa cuando apareció Lethal Swirl, grupo que había sido contratado por el campeón para atacar a Briscoe. Aunque el veterano luchador intentó defenderse por su cuenta, la superioridad numérica terminó imponiéndose y la emboscada comenzó a surtir efecto.

The Lethal Twist attack Mark Briscoe#AEWDynamite: Summer Blockbuster pic.twitter.com/yib1pERHCR — The Texas Rattlesnake | StoneColdSnakeX (@StoneColdSnakeX) June 11, 2026

Cuando parecía que Briscoe no tenía escapatoria, The Conglomeration irrumpió en la arena para equilibrar las acciones y poner fin al ataque. Con el ring nuevamente bajo control, Briscoe aprovechó para realizar un anuncio importante de cara a Forbidden Door.

El luchador reveló que encabezará una lucha dentro de una jaula de acero, formando equipo con otros cinco competidores para enfrentarse a MJF y cinco aliados más en uno de los combates más importantes del evento.

Además, Briscoe confirmó que si su equipo consigue la victoria, recibirá una oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW. De esta manera, el choque en Forbidden Door podría convertirse en el paso definitivo para acercarlo al combate titular que lleva semanas reclamando.