Tony Khan responde: Cody Rhodes, México, 2026…

El presidente y fundador de AEW Tony Khan contesta a Cody Rhodes y habla de México, MJF, Místico, Worlds End, Hiroshi Tanahashi, las críticas y mucho más.

► En palabras de Tony Khan

La importancia del Continental Classic y la tradición navideña

“Así es exactamente como me siento yo también, y nunca lo había oído expresado de esa manera, aunque era justo lo que estaba buscando. Me encanta tener grandes combates de wrestling puro, con importancia real, y algo que esperar durante las fiestas. Me encanta ver los episodios del Continental Classic y el pay-per-view en Navidad con mi familia. Este año, en Navidad, mi familia estaba viendo Orange Cassidy contra Jon Moxley justo después de ver La Jungla de Cristal. Fue una noche perfecta.”

Jon Moxley vs Kyle Fletcher y el estándar de AEW

“El combate de Moxley contra Fletcher es uno de mis favoritos del año y uno de mis combates favoritos en la historia de AEW. Es del más alto nivel posible. El especial de Navidad con seis combates del Continental Classic fue uno de los mejores programas de televisión que hemos hecho jamás. Fue un show cargadísimo y, días después, el pay-per-view también lo estuvo. Creo que representó todo lo mejor de AEW.”

El estilo diferencial del Continental Classic

“Una de las grandes cosas del Continental Classic es que diferencia a la empresa con un estilo distinto y unas reglas claras: nadie va a interferir jamás en estos combates y son luchas uno contra uno. Tener algo tan diferente a lo que se ve en cualquier otro lugar del wrestling profesional es algo muy especial.”

La necesidad de mezclar estilos en AEW

“Creo firmemente que es bueno tener una mezcla de estilos distintos. Diferentes personas disfrutan de cosas diferentes, y eso ayuda a atraer a fans de distintos ámbitos. Está bien tener momentos divertidos y ligeros también. Mi padre, que viene de un mundo totalmente distinto al mío, dijo que su parte favorita del show fue Orange Cassidy y Timeless Toni Storm. Esa también es una opinión válida.”

Orange Cassidy y Toni Storm como luchadores completos

“Orange Cassidy y Timeless Toni Storm son dos de los mejores luchadores de AEW. Han tenido algunos de los combates más duros y épicos del año, pero también son capaces de salir ahí fuera, hacer algo divertido y crear nuevos fans. Ambas cosas pueden coexistir.”

PAC y su nueva presentación

“Eso es completamente PAC. Es una presentación que él quería traer. Es un gran profesional, le tengo muchísimo respeto y encaja perfectamente con los Death Riders. Representa el wrestling duro, el espíritu del wrestling, y se nota claramente que se toma esto muy en serio cada vez que sale al ring.”

Sobre las críticas constantes hacia AEW

“Si alguien va a ser negativo las 52 semanas del año, no puedes darle demasiado valor a lo que diga. Sé que hemos logrado mucho. El premio de Sports Illustrated demuestra ese progreso. Es una publicación muy legítima, la primera revista que leí en mi vida, y para mí representa el periodismo deportivo.”

El acuerdo televisivo y la presión de cumplir

“Cuando firmas un acuerdo de derechos televisivos de varios años y valorado en cientos de millones, tienes que cumplir. Creo que hemos estado a la altura, entregando calidad semana tras semana, con fans leales que aman los shows. Eso es lo que hace que 2025 haya sido un gran año para nosotros.”

Respuesta a las palabras de Cody Rhodes

“No estoy seguro de estar de acuerdo con eso, pero le doy el beneficio de la duda. He oído a Cody decir muchas cosas positivas también. Siempre ha sido muy respetuoso desde que se fue y solo tengo cosas buenas que decir de él y de sus contribuciones aquí. Cada uno tiene derecho a su opinión. Es Navidad, deseo lo mejor a todo el mundo, incluido Cody.”

Hiroshi Tanahashi y su retiro

“Me encanta Hiroshi Tanahashi. Tenemos una relación excelente como promotores y también como luchadores. Pensé que era importante hacer algo especial con él en AEW antes de su retiro. Su rivalidad con Kazuchika Okada es icónica y me parece perfecto que Okada sea su último rival en Wrestle Kingdom.”

AEW y su regreso a México

“Quiero absolutamente volver a hacer Grand Slam México en 2026. Tenemos unos socios increíbles en CMLL y es un honor trabajar con ellos. La experiencia en Arena México fue fantástica y queremos volver.”

Referencias e influencias fuera de AEW

“Me gusta ver wrestling de muchos lugares distintos. Disfruto mucho del wrestling de estudio de Memphis por la presentación y los formatos, porque cambian mucho las ideas y a veces me inspiran. También veo mucho Mid-South antiguo y, por supuesto, lucha actual de compañías como CMLL y New Japan, que hacen grandes combates y grandes shows, aunque con formatos de televisión muy distintos. Para hacer 104 episodios de wrestling al año, tienes que probar cosas diferentes.”

El origen y los retos de Forbidden Door

“Al principio no entendían por qué necesitaba traer gente para hacer ángulos y construir historias; no puedes simplemente anunciar los combates. Cuando haces un pay-per-view, necesitas enviar talento, crear rivalidades y generar construcción. Eso fue algo que costó entender al principio.”

El evento más estresante en la historia de AEW

“El pay-per-view más estresante que he tenido que organizar fue, sin ninguna duda, el primer Wembley. Mucho más que el primer Forbidden Door.”

Ricochet como villano y figura clave de AEW

“El Continental Classic permitió a Ricochet mostrar una faceta que mucha gente no había visto. Sabía que en el Hammerstein Ballroom, frente a favoritos como Will Ospreay y Darby Allin, el público se pondría en su contra, y funcionó perfectamente. En el último año se ha convertido en uno de los villanos más odiados del wrestling y en una figura muy importante en AEW. Ahora es campeón nacional.”

Ricochet vs Bandido y la variedad de estilos

“El combate entre Ricochet y Bandido fue fantástico, muy divertido y completamente diferente a los del Continental Classic. No puse las mismas restricciones porque creo que hay espacio para distintos tipos de combates. Fue una presentación diferente, y Bandido logró sobreponerse. No todos los combates tienen que ser iguales.”

El regreso y consolidación de Jack Perry

“Jungle Jack Perry regresó y entregó actuaciones fantásticas en el torneo. No quise copiar el rol que iba a tener Darby, reorganicé muchas cosas para que no pareciera un reemplazo directo. Jack dio un paso al frente, empezó como un underdog sin puntos y terminó siendo clave. Me encanta tenerlo de vuelta, creo que sería un gran campeón nacional de AEW y un excelente representante de la empresa.”

MJF como nuevo campeón mundial de AEW

“Estoy muy emocionado de tener un nuevo campeón mundial y ese es MJF. Ha estado en AEW desde el principio y ha tenido un enorme éxito comercial fuera del ring este año. Es un gran atractivo para audiencias, taquilla y además es un luchador en-ring increíblemente infravalorado. Ha protagonizado muchos de los mejores combates del año.”

MJF vs Místico, el combate del año

“MJF contra Místico es mi combate favorito de todo el año, incluso fuera de AEW. Así es como debe sentirse el wrestling: el público, la energía, todo fue absolutamente perfecto.”

Balance del año

“Este ha sido mi año favorito de AEW. Hemos cumplido con un acuerdo de derechos televisivos enorme, producido 104 shows y nueve grandes pay-per-views manteniendo una calidad constante. El wrestling no tiene temporada baja y New Year’s Smash es el cierre perfecto del año. Nunca he disfrutado más de esto y siento que AEW está en una posición increíble de cara al futuro.”