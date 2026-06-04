Vía AMC, AMC+ (EEUU), Sportsnet 360 (Canadá) y TNA+ (globalmente) se emitió ayer 4 de junio el episodio 1142 de TNA iMPACT!, grabado el pasado 15 de mayo desde el Memorial Auditorium de Sacramento (California, EEUU).

Como principal punto promocional, los Hardy y los Righteous ajustaron cuentas en un nuevo tipo de combate: «Wicken Garden Match».

Además, Santino Marella e Indi Hartwell vs. Stacks y Arianna Grace, Léi Yǐng Lee vs. Mr. Elegance y Eddie Edwards vs. BDE. Completando el cartel anunciado, las apariciones de Eric Young y AJ Francis.

► Bajo impacto (IX)

Eddie Edwards (con The System) derrotó a BDE. Sacó todo el partido que pudo BDE de los escasos cinco minutos concedidos aquí, teniendo que sobreponerse a una interferencia de Alisha Edwards en ringside. Pero ya no pudo reponerse de una de Brian Myers en los compases finales, pues esto le hizo ganar tiempo a Eddie para elevar sus rodillas cuando BDE se lanzó sobre él desde el esquinero. Boston Knee Party y caput vía pin. Ya es hora de que BDE gane algún mano a mano. ♠♠1/2 En el poscombate, The System buscaron paliza contra BDE, hasta la aparición de Fabian Aichner y Leon Slater, que provocó la huida de los rudos, no sin antes llevarse estos varios golpetazos.

En su jardín, The Righteous se vanagloriaron de «liberar» a los Hardy y avisaron de que los hermanos no serían los mismos tras la lucha programada.

AJ Francis salió a escena, dispuesto a interpretar su nuevo single, «Walk», con una carátula en la que figuraba vestido como Elijah. Qué hombre más polifacético. Por suerte, Elijah hizo acto de presencia, cosa que no le gustó a Francis, quien en respuesta le dijo que había adquirido los derechos de sus canciones y hasta su nombre artístico. Elijah no lució muy preocupado, hizo una broma sobre Francis y su parecido con el tío Phil de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ y acabó llevándose un golpetazo en el oído, que empezó a sangrar de mala manera.

Daria Rae quiso desearle suerte (con retranca, claro) a Santino Marella e Indi Hartwell cuando estos se preparaban para su combate. Rae también quiso apuntar que no había tenido nada que ver en la renovación de Hartwell. Misteriooo.

Promo pregrabada de Elayna Black entre bastidores, considerándose mejor que cualquier luchadora de TNA y lanzando pulla hacia Indi Hartwell por «besarle el culo» a Santino Marella.

Santino Marella e Indi Hartwell derrotaron a Stacks y Arianna Grace. Frankie Kazarian estuvo en la mesa de comentarios. Y si el «opener» fue breve, este tuvo demasiado tiempo (casi 12 minutos). O tal vez no tanto y es que simplemente se me hicieron eternos. La teoría de la relatividad. Luego de bastantes tonterías, Grace golpeó por error a Stacks con una Cobra de su padre, Hartwell recogió el calcetín (siento arruinar el «kayfabe»), Marella se sacó otra y ambos aplicaron sendos ataques contra los tortolitos. Stacks fue cubierto por Marella. ♠1/2

The Elegance Brand se encontraban en su camerino y de pronto, Rosemary, Allie y Mara Sadè surgieron del Dead Unrealm, espantando a los elegantes.

De nuevo en la «iMPACT! Zone», Eric Young dio cuenta de su victoria en la Battle Royal del iMPACT! del 14 de mayo y retó a Mike Santana. El Campeón Mundial TNA contentó su petición y hubo gresca, de la que salió particular vencedor Young luego de un golpe bajo. El maniaco alzó la presea para cerrar el segmento. ¿Qué credibilidad tiene Young a estas alturas?

Y de vuelta en «backstage», Mustafa Ali, acompañado de sus secuaces, dio cuenta de que el próximo miércoles defenderá el Campeonato Internacional TNA ante KC Navarro por la victoria de este en el Champions Challenge de la semana pasada.

Léi Yǐng Lee derrotó a Mr. Elegance (con The Elegance Brand). Xia Brookside estuvo en la mesa de comentarios. El elegante provocó que Lee encajara la cuenta de tres en el Champions Challenge femenil, así que la china buscaba venganza. Y no pudo tenerla, porque, ¿adivinan?, Brookside acabó interfiriendo (ya que The Elegance Brand fueron expulsados de ringside) y Lee se comió el remate de Mr. Elegance (Excusez-moi). 1, 2 y 3: la Campeona Mundial Knockouts TNA, vencida. ♠ En las postrimerías, Brookside anunció que buscará la presea de Lee en Slammiversary. Otra lucha que no me apasiona precisamente, pues seguramente Brookside muestre los habituales manierismos rudos y los ardides marquen su desarrollo.

WICKED GARDEN MATCH: The Righteous (Vincent y Dutch) derrotaron a The Hardys (Matt y Jeff Hardy). Vincent y Dutch salieron a escena junto a un séquito de acólitos vestidos de blanco, como ellos. El combate carecía de descalificación y la mitad del ring estaba cubierta de alambre de espino con la apariencia de decoración floral y el extra de dos puertas también envueltas en dicho elemento. Por su parte, los Hardy, en su versión «Broken», venían preparados, con algunas armas. Bastante sangre se vio aquí, algo poco usual desde el inicio de esta «AMC Era» en TNA. Punto positivo, pues. Cerca del cierre, los Righteous introdujeron una flor en la boca de Jeff, quien quedó aparentemente intoxicado y ya no pudo volver a lanzar ni un golpe. Así, Vincent y Dutch tuvieron vía libre para emboscar a Matt. Death Walks + Orange Sunshine: 1, 2 y 3. Por buscar cierta originalidad, y ahondar en la caracterización de los Righteous, un buen estelar. ♠♠♠1/2

Como epílogo, las luces se apagaron y al volver los Hardy ya no estaban en el ring, ante cierta perplejidad de los Righteous.

⇒ Tras varias semanas de episodios decentes, TNA volvió a las andadas. Como ya he comentado alguna vez, los «main events» de iMPACT! suelen mejorar la percepción global hacia el show, pero aquí, ese «Wicked Garden Match» no resultó suficiente. Muy poco que llevarse a la boca en la hora y media anterior. Y todo, cuando en las últimas horas se ha sabido que Myla Grace ya no está en la empresa. Al parecer ella misma solicitó su salida. Lo dicho. Vuelta a las andadas.

♠♠1/4