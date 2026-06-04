La lucha libre mexicana está de luto: falleció Ángel Blanco Jr.

La lucha libre mexicana se encuentra de luto tras darse a conocer el fallecimiento de Salomón Meza Cámara con 71 años de edad, luchador conocido por generaciones de aficionados bajo los nombres de Ángel Blanco Jr., Crucero y Rey Salomón.

► Un heredero de un nombre histórico

Salomón Meza fue uno de los portadores más reconocidos del personaje de Ángel Blanco Jr., una identidad ligada al legado del legendario Ángel Blanco. Antes de adoptar dicho nombre, también se presentó como El Crucero II y Rey Salomón, personajes con los que comenzó a forjar su camino en la lucha libre mexicana.

Entrenado por el histórico Diablo Velasco, Meza debutó a inicios de la década de los 80 y desarrolló una extensa carrera en diferentes empresas y arenas del país. Además, fue yerno del legendario Ángel Blanco, lo que le permitió utilizar oficialmente el personaje de Ángel Blanco Jr., nombre con el que alcanzó gran reconocimiento entre los aficionados.

► Una carrera marcada por las luchas de apuesta

A lo largo de su trayectoria, Salomón Meza protagonizó importantes rivalidades y luchas de apuesta, logrando victorias destacadas en combates de máscara contra máscara y cabellera contra cabellera, consolidándose como una figura respetada dentro de la lucha libre nacional.

Bajo el personaje de Ángel Blanco Jr., se mantuvo activo durante décadas, convirtiéndose en uno de los representantes más reconocidos de un nombre que forma parte de la historia de la lucha libre mexicana.

► El pancracio despide a uno de los suyos

Con su fallecimiento, la lucha libre mexicana pierde a uno de sus veteranos más emblemáticos. Compañeros, promotores y aficionados han expresado su pesar por la partida de un gladiador que dedicó gran parte de su vida a los encordados y que dejó un legado importante para futuras generaciones. Descanse en paz, Salomón Meza Cámara, Ángel Blanco Jr.