La Catalina responde a las palabras de Zandokan Jr.: “Me siento una mexicana más”

Las declaraciones de Zandokan Jr. rumbo al viernes espectacular de esta semana continúan dando de qué hablar. El luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre aseguró que no era necesario que viniera “ningún maldito extranjero”, destacando que el talento mexicano tiene la capacidad de encabezar cualquier cartel.
Las palabras del luchador surgieron en medio de la expectativa por la llegada de elementos de AEW a la Arena México, donde figuras como Sammy Guevara, Komander y The Beast Mortos participarán en la función del viernes 5 de junio del CMLL.
Sin embargo, los comentarios no fueron bien recibidos por La Catalina, quien utilizó sus redes sociales para responder al mensaje y expresar el cariño que siente por México, país donde ha desarrollado gran parte de su carrera profesional.
► “Amo y respeto tanto a México”
A través de una publicación en su página de Facebook, la luchadora de AAA dejó claro que, pese a ser extranjera, siempre ha sentido respeto y agradecimiento por el público mexicano.
“Yo siendo extranjera amo y respeto tanto a México, entrenar aquí, luchar aquí, viajar por México y conocer su gente… y sé que muchos compañeros de otros países que han pisado México sienten exactamente lo mismo que yo”.
La integrante de la Tres Veces Estelar también agradeció las oportunidades que ha recibido en territorio mexicano y aseguró que ya se siente parte del país.
“Gracias México por abrirme las puertas y darme tanto. Los amo, los respeto y yo ya me siento una mexicana más”.
► Una extranjera que conquistó al público mexicano
Desde su paso en el Consejo Mundial de Lucha Libre hasta su llegada a Lucha Libre AAA, La Catalina se ha convertido en una de las extranjeras más queridas por la afición. En distintas entrevistas ha manifestado su amor por México, su cultura y la lucha libre nacional, consolidándose como una figura importante dentro de la división femenil.
La chilena llegó en un gran momento para la AAA; la «Diva del Ring» está encaminada a convertirse en la próxima cara de la Caravana Estelar en busca de coronarse como la nueva Reina de Reinas, marcando una nueva era en la Tres Veces Estelar.