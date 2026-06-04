La Catalina responde a las palabras de Zandokan Jr.: “Me siento una mexicana más”

Las declaraciones de Zandokan Jr. rumbo al viernes espectacular de esta semana continúan dando de qué hablar. El luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre aseguró que no era necesario que viniera “ningún maldito extranjero”, destacando que el talento mexicano tiene la capacidad de encabezar cualquier cartel.

Las palabras del luchador surgieron en medio de la expectativa por la llegada de elementos de AEW a la Arena México, donde figuras como Sammy Guevara, Komander y The Beast Mortos participarán en la función del viernes 5 de junio del CMLL.

Sin embargo, los comentarios no fueron bien recibidos por La Catalina, quien utilizó sus redes sociales para responder al mensaje y expresar el cariño que siente por México, país donde ha desarrollado gran parte de su carrera profesional.

► “Amo y respeto tanto a México”

A través de una publicación en su página de Facebook, la luchadora de AAA dejó claro que, pese a ser extranjera, siempre ha sentido respeto y agradecimiento por el público mexicano.