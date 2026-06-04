Para hablar de esta aparente jauja luchística en los años pospandémicos, para entender esta recobrada fiebre por el bello arte del pancracio, resulta esencial poner el foco sobre Europa, territorio donde más se ha hecho palpable, con un circuito ya establecido donde como nunca antes, desde Polonia a España, podemos llevarnos shows a la boca de forma regular. He ahí el sentido de la presumible sección que nos ocupa, donde un servidor hará previa de cinco combates seleccionados entre todo lo que esté en la agenda de la lucha libre europea cada semana.

Y la presente viene fuerte, con la celebración, entre otros, de cinco eventos: EVE 150: History Makers, Rule Breakers (5 de junio), wXw Drive Of Champions (6 de junio), PROGRESS Chapter 195: Wonderbrawl II (7 de junio), RevPro Live In London 108 (7 de junio) y GWF Rising Heat (7 de junio).

Kris Statlander (c) vs. Miyu Yamashita por el Campeonato Internacional EVE; EVE 150: History Makers, Rule Breakers

[5 de junio; 2:00 pm ET; The Big Penny Social (Londres, Inglaterra); en directo vía canal de YouTube de EVE (bajo suscripción CHAMPION: LIVE + OnDemand o un nivel superior)]

No arranca nada mal el fin de semana, con nuevo show de EVE y nuevo «dream match» entre lo mejor de Occidente y lo mejor de Oriente. Aunque la ostentación de Kris Statlander podría dar más de sí, ya que desde que se coronara Campeona Internacional EVE el pasado verano sólo ha protagonizado tres defensas (es lo que tiene darle un título a una cara regular de AEW), hasta ahora todas han resultado notables; muy recomendable en especial la que disputó contra Charlie en Wrestle Queendom VIII. Y cabe esperar lo mismo de su cuarta, ante una Miyu Yamashita que conoce bien EVE y que lleva tiempo sin campeonar allí, ganándose su tentativa tras imponerse en un torneo durante el show EVE x TJPW, el pasado abril. Quién sabe si algún día las veremos enfrentarse por algún oro de AEW.

Eddie Kingston vs. Peter Tihanyi; wXw Drive Of Champions

[6 de junio; 1:00 pm ET; Turbinenhalle 1 (Oberhausen, Alemania); en directo vía canal de YouTube de wXw (bajo suscripción de pago) y vía IndependentWrestling.tv]

A finales del pasado año, Eddie Kingston anunció que en 2026 disputaría sus últimos combates para la escena alternativa, poniéndose como tope el mes de noviembre. Así, cabe suponer que Drive Of Champions supondrá su despedida de wXw, donde no se deja ver desde el 16 Carat Gold de 2020; es decir, toda una vida. Interesante también esta cita de Kingston por su condición de «All Elite», considerando que nunca antes un talento bajo contrato con la empresa estadounidense había aparecido en la casa germana. Una pena que Kingston no lo hiciese antes, dado que últimamente carece de compromisos relevantes en AEW y sobre todo, por los buenos emparejamientos que podían haberse conjuntado. Al menos, «The Mad King» dirá adiós luchando contra el habitual de wXw más talentoso hoy día.

Young Guns (c) vs. The 0121; PROGRESS Chapter 195: Wonderbrawl II

[7 de junio; 10 am ET; O2 Ritz (Manchester, Inglaterra); en directo vía DEMAND PROGRESS PLUS, Hooked On Wrestling TV y TrillerTV]

Bajo la dirección de Big Damo y Nikki Cross, PROGRESS Wrestling se adentra en una nueva etapa el domingo. Y (al momento de escribir esta nota) sin defensas de los dos principales oros individuales, el principal punto promocional se centra en Luke Jacobs e Ethan Allen, quienes ante el fin de su memorable ostentación en RevPro el pasado mes buscan saldar con éxito su primera defensa como monarcas de duplas en PROGRESS, tras coronarse durante Chapter 192: Cause And Effect. Una prueba inicial de mucho calibre, nunca mejor dicho, teniendo enfrente a un Drilla Moloney de regreso y un Man Like DeReiss que ya sin el Campeonato Mundial PROGRESS pretende ocupar su cintura con otra presea, que tuvo años atrás junto a Moloney. Buena manera de empezar era programando estelares así.

Eddie Kingston vs. 1 Called Manders; RevPro Live In London 108

[7 de junio; 10:30 am ET; Porchester Hall (Londres, Inglaterra); en directo vía RevPro OnDemand]

Sí, Eddie Kingston hace doblete en «Banger Alert». De no dejarse ver por Europa en seis años a disputar dos luchas allí en cuestión de 24 horas. Este es el plan que tiene Kingston para el fin de semana que nos ocupa. Veremos cómo sale de su choque contra Peter Tihanyi en wXw, porque en RevPro, 1 Called Manders pretende darle un particular adiós con viento fresco. «The Boss Of The Plains» lo dejó bastante claro durante su promo en Live In Coventry 12, el más reciente show de RevPro: no habrá cordialidad para Kingston. Manders muestra nueva actitud ruda que trazará un enfrentamiento puramente maniqueísta, algo per se un tanto innecesario, pues el veterano habría tenido el apoyo del respetable de cualquier forma. Gran emparejamiento, sin duda, en su último combate sobre suelo británico.

Ahura (c) vs. Axel Tischer por el Campeonato Mundial GWF; GWF Rising Heat

[7 de junio; 12 pm ET; Festsaal Kreuzberg (Berlín, Alemania); en directo vía canal de YouTube de GWF]

Llegan las calores y con ellas, la primera defensa de Ahura como principal campeón de GWF, tras dar la campanada venciendo a Andrade en Mystery Mayhem mes y medio atrás. Ahura ya no podrá aplazar lo inevitable, pues estaba estipulado que pusiera en liza su oro ante Axel Tischer en la segunda jornada de la última World Cup y acabó librándose del compromiso competitivo por una presunta baja médica. Tischer tendrá la oportunidad de conquistar por tercera vez la preciada correa; algo que en la historia de GWF sólo ha logrado Pascal Spalter, con cuatro ostentaciones. Mientras Kouga espera su oportunidad titular, consecuencia de su victoria en dicha World Cup, probablemente estemos ante una defensa de previsible resultado, pero que no por ello se antoja poco atractiva.