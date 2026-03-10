Willow Nightingale defenderá el Campeonato TBS en Wrestle Queendom VIII
► EVE International Day
- Jetta y Dann Read ejercieron de comentaristas. El indigo at The O2 lucía bastante poblado, con alrededor de 1200 asistentes.
- SUDDEN DEATH 16 POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR: Alexxis Falcon derrotó a Charlie Morgan, DASH Chisako, Molly Spartan, Anita Vaughan, Abi Cartwright, Lucy Sky, Yuu, Aluna, Jamie Hayter, Lil Marz, Nyla Rose, Miyu Yamashita, Nightshade, Emersyn Jayne y Princesse Lauriana. Las reglas dictaban que sin necesidad de que todas las participantes hicieran su entrada, cualquiera podía ganar vía pin o rendición, mientras también podían eliminar a rivales lanzándolas por encima de la tercera cuerda. Iniciaron Miyu Yamashita y Jamie Hayter, retomando sus hostialidades tras su gran duelo en Women Behaving Badly 48 horas atrás, y acabaron eliminándose mutuamente transcurridos varios minutos. Las principales sorpresas fueron Morgan y Yuu, en teoría retiradas, y que alegraron enormemente al respetable. Morgan pudo apuntarse la eliminación de Vaughan, para seguidamente reencontrarse con Jayne, ambas estelaristas del primer Wrestle Queendom, hasta que la segunda fue eliminada por Spartan, quien seguidamente sacó a Lauriana y Rose. Spartan se enzarzó entonces con Chisako y Cartwright aprovechó la coyuntura para eliminar a la nipona, aunque instantes después la asistenta de Nina Samuels corrió la misma suerte a manos de Morgan. Fuera del ring, Chisako hizo que Cartwright atravesara una mesa con una perfecta plancha desde una escalera. Finalmente, Falcon y Morgan intercambiaron movidas y el Falcon’s Fury sobre la retornada del retiro le dio la victoria vía pin. Casualidad o no, en menos de dos semanas Falcon enfrentará a Mercedes Moné en RevPro High Stakes. La lucha resultó entretenida por la cantidad de gladiadoras en liza y esos regresos comentados, pero acusó los típicos manierismos de un combate de este tipo, con una mecánica muy repetitiva hasta que todas las participantes salieron. ♠♠♠1/4
- AZM derrotó a Safire Reed. Menudo toma y daca sin respiro entre gladiadoras de características similares, pues aunque la rapidez de AZM pronto puso en apuros a Reed, esta logró seguirle el ritmo e igualar su capacidad de golpeo. Sólo hasta los siete minutos, AZM no fue capaz de tomar un poco de ventaja, sacando a pasear su doble pisotón desde un esquinero, pero la cuenta quedó en 2.99. Turno de Reed, que también se quedó a las puertas tras un Exclamation Point. La lucha volvió a estar pareja y luego de evitar un Ripcord Lariat y aplicarle un Destroyer, AZM puso de espaldas planas a Reed con un súbito pin sobre los 11 minutos. Duelo digno del Campeonato High Speed de Stardom. ♠♠♠♠1/4
- OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO DE PAREJAS EVE, LUCHA A CUATRO BANDAS: Skye Smitson y Violet Nyte derrotaron a Melissa Fierce y Dani Mo, French Art (JGU y Cory Zero) y Aliss Ink y Chantal Jordan. French Art se destaparon como las favoritas para los presentes, mientras Smitson y Nite ejercieron de rudas. Entre todas las implicadas, diría que Ink fue la que más salió a hacer el combate de su vida, en una lucha que por momentos, los mejores, dejó de lado las reglas tag, con las dos integrantes de cada dupla compitiendo al mismo tiempo. Así, JGU y Zero emboscaron a Fierce, quien fue tumbada víctima del remate de la segunda, pero Smitson y Nite lograron sacar a las francesas del ring y acabar de rematar a Fierce con un combo Brainbuster + Patada y ponerla de espaldas planas. ♠♠♠1/4
- Apuntar que los intervalos entre lucha y lucha se redujeron todo lo posible. La velada fue a velocidad de crucero, teniendo en cuenta que se trataba de un cartel de nueve encuentros.
- Harley Cameron derrotó a Amira Blair (con Cassius). El punto distendido de Wrestle Queendom VIII. Antes del duelo, Blair hizo un número musical con cómicos dardos hacia Cameron, y la australiana le devolvió el guante, aunque proponiéndole formar equipo, para acabar cantando «Sweet Caroline» hasta que la irlandesa se fue a los golpes contra ella. La acción duró apenas tres minutos, y mejor así, tras una rodada de espaldas. ♠♠ En las postrimerías, juntas, ahora sí, cantaron un temazo, «Careless Whisper». George Michael, presente en el mayor show femenil de lucha libre de la historia.
- CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale (c) derrotó a Nina Samuels (Abi Cartwright) para retener el título. Duelo muy al estilo clásico técnica vs. ruda, Samuels fingió una dolencia en el hombro izquierdo para tomar desprevenida a Nightingale y ponerse al volante, pero su asistenta le chafó una potencial cuenta de tres al distraer al árbitro. Poco después, Cartwright fue expulsada de ringside al ver el réferi como atacaba a Nightingale. Ya solas, el choque tuvo buenos momentos, como un Death Valley Driver de Nightingale a Samuels sobre la orilla del ring o un falso final cuando Samuels se sacó un tremendo 450 y la campeona «kickeó» en 2.99. Esta terminó por decantar la defensa de su lado con su Pounce y su Babe With the Power Bomb. ♠♠♠3/4
- CAMPEONATO FEMENIL NJPW STRONG: Alex Windsor derrotó a Syuri (c) para ganar el título. Otro frenético toma y daca, no de ritmo tan vertiginoso en comparación al AZM vs. Safire Reed, pero más contundente por la capacidad de golpeo de Windsor y Syuri, que se dieron hasta en el carné de conducir. Si aquel lució como un duelo por el Campeonato High Speed, este lució como un estelar de Stardom. Diría, con todo, que esta segunda parte, más corta, estuvo un punto por debajo de la primera, vista en EVE 135: Hit Me Baby One More Time. Windsor pudo poner de espaldas planas a Syuri luego de dos Lariats y un Pumphandle Half Nelson Driver y redimirse así de su derrota en ese anterior encuentro. Ambas se mostraron respeto en las postrimerías. ♠♠♠♠1/4
- CAMPEONATO DE PAREJAS EVE: LALLIE (Lana Austin y Hollie Barlow) (c) derrotaron a Charli Evans y Jessica Troy para retener el título. Tal vez el principal ejemplo de una evidencia durante todo el show: EVE intentó por todos los medios que las luchas (e incluso sus presentaciones) resultaran lo más compactas posibles, mostrando, de resultas, un ritmo tan vertiginoso que en algunos casos apenas hubo hueco para que respiraran. De cualquier modo, otro buen combate aquí, donde las australianas (que curiosamente venían de enfrentarse entre ellas 48 horas atrás) cuajaron una notable actuación, por encima de las campeonas, aunque la resiliencia de estas se impusiera. Barlow aguantó sola varias de las mejores movidas de las aspirantes, pudo sacar del ring a Evans y junto a Austin rematar a Troy con un Stunner y el Discus Forearm. 1, 2 y 3: el reinado de LALLIE continúa. ♠♠♠3/4 Concluida la defensa, Austin declaró su amor por Barlow al son de «Hot Stuff» de Donna Summer. Aunque el bonito momento fue arruinado por Skye Smitson y Violet Nyte, asaltando a las amiguísimas.
- CAMPEONATO INTERNACIONAL EVE: Kris Statlander (c) derrotó a Charlie para retener el título. La mayor potencia física de Statlander le permitió dominar buena parte de la contienda, cercenando cada intento de Charlie por tomar el control, al venderse que acusaba cierto «ring rust» luego de cerca de un año sin competir. Conforme avanzaron los minutos, sin embargo, la presencia de la aspirante se hizo cada vez mayor, y pudo poner contra las cuerdas a Statlander, con un par de cuentas de 2.99, en un desarrollo muy interesante de las hostialidades. Hasta que sobre los 12 minutos, la campeona apretó los dientes y quiso asegurarse de que Charlie sucumbía al pin con dos Martinetes y su Saturday Night Fever. Actuación casi de ruda la conjuntada por Statlander. ♠♠♠♠
- Digno de mención el vídeo promocional del estelar, con «Running Up That Hill» de Kate Bush. Si los británicos pueden presumir de algo, sin duda, es de música.
- CAMPEONATO EVE: Session Moth Martina derrotó a Rhio (c) para ganar el título. Pronto, Rhio introdujo palos de kendo y un cubo de basura (en EVE las reglas son más laxas y rara vez se produce una descalificación, aunque se trate de un mano a mano simple), provocando que Martina sangrara de la cabeza. Aunque Rhio llevó el peso del combate, no veía a Martina tan centrada desde un combate contra Meiko Satomura años atrás en OTT. Este punto del show aportó el toque de violencia que le faltaba al mismo, cosa que le hizo ganar puntos. Para ahondar en su castigo contra Martina, Rhio sacó varias mazas de malabar cubiertas con metal y una bolsa llena de chinchetas, sobre las que ella misma acabó cayendo. Como retribución, provocó que Martina rompiera una mesa con su Package Piledriver, sin que esto finiquitara a la favorita del público. Alexxis Falcon hizo de acto de presencia y ayudó a Rhio, pero Nightshade equilibró la balanza. Así que Molly Spartan, JGU, Cory Zero, Lucy Sky y Anita Vaughan atacaron a Martina y Nightshade. Entonces, EVE sacó su caballería: Jamie Hayter, Alex Windsor, Jetta, Erin Angel, Kasey, Charlie Morgan y hasta Millie McKenzie (bonito guiño aquí, porque Martina decidió continuar con su carrera por McKenzie). La contienda se convirtió en una campal entre técnicas y rudas, donde la villanía fue sofocada. Sin ayudas, Rhio acabó mordiendo el polvo vía pin tras un Brainbuster. Estelar resultón, de más de media hora, muy celebrado, que básicamente copió la fórmula del Cody Rhodes vs. Roman Reigns de WrestleMania XL y del «Hangman» Page vs. Jon Moxley de AEW All In: Texas. ♠♠♠1/4
- Como epílogo, Martina celebró su victoria con las técnicas y Dann Read le entregó una nueva versión del Campeonato EVE.
⇒ No sé por qué, pero a muchas «indies» no les sienta bien concebir sus shows a la manera de las empresas «mainstream». Sucedió con GCW y aquel The Wrld On GCW; también con RevPro y sus últimos shows de aniversario. Un servidor, ante tales precedentes, quiso acercarse cautelosamente a Wrestle Queendom VIII y su enorme «hype». Y hay que decir que EVE, si bien pudo reducir el número de luchas del cartel en pos de que varias no se sintieran tan apresuradas y gozaran de mayor margen (siete habría sido una cantidad más propicia), supo manejarse ante un potencial salto de mediaticidad. EVE ha conjuntado mejores eventos a lo largo de su historia, pero como muestra para el gran público, pasó con nota el test.
♠♠♠3/4
Ver esta publicación en Instagram