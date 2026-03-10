► EVE International Day

⇒ No sé por qué, pero a muchas «indies» no les sienta bien concebir sus shows a la manera de las empresas «mainstream». Sucedió con GCW y aquel The Wrld On GCW; también con RevPro y sus últimos shows de aniversario. Un servidor, ante tales precedentes, quiso acercarse cautelosamente a Wrestle Queendom VIII y su enorme «hype». Y hay que decir que EVE, si bien pudo reducir el número de luchas del cartel en pos de que varias no se sintieran tan apresuradas y gozaran de mayor margen (siete habría sido una cantidad más propicia), supo manejarse ante un potencial salto de mediaticidad. EVE ha conjuntado mejores eventos a lo largo de su historia, pero como muestra para el gran público, pasó con nota el test.

♠♠♠3/4

