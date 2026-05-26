Nikki Cross y Big Damo compran PROGRESS Wrestling y DEFY Wrestling

En una noticia de ÚLTIMA HORA, se ha podido saber que los esposos y exluchadores de WWE, Nikki Cross y Big Damo, quien fuera conocido como Killian Dain en NXT y SmackDown, han comprado dos empresas independientes: PROGRESS Wrestling en Inglaterra, con sede en Londres, y DEFY Wrestling en Estados Unidos, con sede en Seattle, Washington.

► Nikki Cross y Big Damo adquieren PROGRESS Wrestling y DEFY Wrestling

La noticia la dio a conocer PROGRESS por medio del siguiente comunicado de prensa, en donde los exluchadores de WWE también comentarios:

“Big Damo y Nikki Cross adquieren PROGRESS Wrestling.

“En un cambio sísmico para la lucha libre británica e irlandesa, dos figuras reconocidas mundialmente están regresando a casa. Damian Mackle, conocido internacionalmente como la ex estrella de WWE Killian Dain y Big Damo, y su esposa Nicola Glencross, conocida como Nikki Cross y Nikki Storm, tras una década en WWE, están tomando posesión de PROGRESS Wrestling, la principal promoción independiente de lucha libre del Reino Unido, así como de DEFY Wrestling, una de las promociones independientes más grandes de Estados Unidos.

“La pareja, que primero se hizo un nombre en la escena del Reino Unido antes de alcanzar fama mundial, prometió asegurarse de que PROGRESS siga siendo una plataforma de lanzamiento para las estrellas de hoy y mañana.

“Big Damo, quien luchó en PROGRESS antes y después de su éxito en WWE, y es ex Campeón Mundial, de Parejas y Atlas de PROGRESS, declaró:

“Estamos encantados de convertirnos en los nuevos copropietarios de PROGRESS. Ambos comenzamos en Reino Unido e Irlanda y creemos completamente que aquí existe el mejor grupo de talentos del planeta, y PROGRESS está en una posición perfecta para mostrar a esta generación y a la siguiente.

“También estamos muy emocionados de convertirnos en los nuevos copropietarios de DEFY Wrestling. Hogar de la base de fanáticos más apasionada del Pacífico Noroeste. Nikki y yo tenemos una afinidad con Seattle, y siempre he tenido una experiencia increíble luchando en los shows de DEFY frente a The Defiance.

“Nos gustaría agradecer a Martyn Best y Lee McAteer por ser maravillosos custodios y por llevar a nuestra industria a nuevos niveles de profesionalismo. Guiaron a PROGRESS después de una pandemia mundial, crearon una increíble red de lucha libre en Hooked On Wrestling TV, establecieron una fenomenal alianza de trabajo con Pro Wrestling NOAH en Japón y DEFY en Estados Unidos, y mostraron ambición y un impulso increíble para dar visas a múltiples hombres y mujeres talentosos para competir en Estados Unidos y oportunidades en muchos otros países.

“Nuestro trabajo ahora es guiar a PROGRESS durante los próximos años, identificar nuevos talentos e integrarlos con el fenomenal roster actual. Estoy orgulloso de decir que tenemos a algunos de los mejores luchadores del mundo actuando para nosotros en este momento. Nuestro Campeón Mundial Varonil Cara Noir y Charlie Sterling están rindiendo al más alto nivel.

«Nuestros Campeones en Parejas Luke Jacobs y Ethan Allen son dos de los mejores luchadores menores de 30 años del mundo. Nuestra división femenina alberga a algunas de las mejores luchadoras del planeta. La campeona femenina Alexxis Falcon, Rhio, Kanji, Emersyn Jayne y muchas más. También tenemos al actor de Hollywood Paul Walter Hauser caminando regularmente por alfombras rojas de Hollywood con el Campeonato Proteus de PROGRESS. Luego están Gene Munny, Charles Crowley, la ex estrella de WWE Axel Tischer, Hollie Barlow, Simon Miller, Man Like Dereiss, Spike Trivet, Lycos Gym y muchos más.

“Podría seguir todo el día, pero Nikki y yo queremos seguir dándoles a estos increíbles atletas una plataforma para crear historias atractivas, dejando también mucho espacio para auténticas obras maestras dentro del ring.

“También queremos aprovechar nuestras grandes relaciones con talentos y promociones de todo el mundo, y crear nuevas alianzas que no solo traigan talentos fenomenales a nuestras costas, sino también exportar a nuestros mejores talentos hacia nuevas aventuras en el extranjero.”

“Nikki, ex Campeona Mundial Femenina de RAW en WWE, ganadora de Money in the Bank y también campeona en parejas junto a Alexa Bliss y Rhea Ripley, se convierte en la primera copropietaria femenina de PROGRESS Wrestling y DEFY Wrestling, aportando un punto de vista completamente nuevo.

“No pasa desapercibido para mí que hay pocas mujeres propietarias dentro de la lucha libre profesional, así que quiero aportar mi experiencia y mis conocimientos para elevar a PROGRESS y DEFY a nuevos niveles.

“Nos sentimos profundamente alentados por el primer torneo femeneil Super Strong Style 16 de PROGRESS. Rhio y Gisele compitieron en un increíble evento estelar, y Rhio demostró ser una ganadora digna. Muy pronto anunciaremos que el próximo año, en 2027, realizaremos el primer Super Strong Style 16 femenil completamente independiente.

“También estamos en proceso de llevar PROGRESS a nuevas ciudades a través del Reino Unido, y estaremos emocionados de anunciar esos detalles pronto.”

“PROGRESS Wrestling ha sido una piedra angular de la lucha libre británica durante 14 años, abriendo el camino para estrellas como Pete Dunne, Toni Storm, Gunther y Will Ospreay. Ahora, con Damo y Nikki al mando, la promoción está preparada para su próximo capítulo.

“Esperen emocionantes colaboraciones, nuevas iniciativas de talento y un enfoque renovado en la escena del Reino Unido, mientras mantienen la atmósfera intensa e íntima de PROGRESS y continúan construyendo su creciente presencia global.

“PROGRESS fue establecida en 2012, y su crecimiento revolucionario se detuvo en 2020 debido al impacto de la pandemia. Dos años después, Martyn Best y Lee McAteer revivieron la promoción y desde entonces han realizado más de 70 shows en Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Canadá y Dubái, mientras la restablecían como la principal promoción del Reino Unido con excelentes relaciones alrededor del mundo.

“Recién salidos de su éxito en The Collective en Las Vegas durante el fin de semana de WrestleMania y del evento anual Super Strong Style 16 de dos días, que presentó tanto un torneo varonile como femenil por primera vez, Best y McAteer reconocieron que la influencia e impacto de Big Damo y Nikki Storm eran necesarios para mantener este impulso.

“Best agregó: ‘Ha sido un viaje fascinante e interesante con PROGRESS y personalmente he hecho muy buenas amistades. Estoy muy orgulloso de lo que Lee y yo hemos logrado y, como cualquier negocio exitoso y en crecimiento, ahora es momento de su próximo capítulo. Big Damo y Nikki Cross aportan esa enorme combinación de credibilidad global y experiencia legítima que PROGRESS necesita ahora, y ciertamente los apoyaré y seguiré su “progreso” con enorme interés’.

“Lee McAteer declaró: ‘Ser custodio de PROGRESS Wrestling ha sido uno de los mayores honores de mi vida y junto a mis compañeros propietarios Martyn Best y Matt Buczek hemos restaurado y protegido PROGRESS y la hemos dejado en una posición más fuerte para seguir creciendo al siguiente nivel. Me he sentido muy orgulloso de la conexión que hemos cultivado con nuestros leales fanáticos y será algo que siempre atesoraré.

“Estoy encantado de entregar la empresa a dos personas por las que tengo una enorme admiración y que son altamente respetadas en toda la comunidad de la lucha libre. Big Damo y Nikki Cross son parte de la realeza de la lucha libre británica e irlandesa y, después de escuchar sus ideas, sé que el capítulo más emocionante en la historia de PROGRESS todavía está por venir.

“A todos los fanáticos, luchadores, colegas y socios de PROGRESS, gracias. Estoy increíblemente emocionado por el futuro de PROGRESS bajo Big Damo y Nikki’.

“¿La primera orden del día? El próximo show será en Manchester el 7 de junio en el O2 Ritz Academy, Chapter 195: Wonderbrawl 2, seguido por la indudable emoción de un show de regreso a casa en Londres, en el Electric Ballroom.

“Chapter 196: Scorchio! contará con Nikki haciendo su primera aparición en Reino Unido desde dejar WWE en abril. Damo y Nikki sin duda harán explotar el techo junto a los fieles fanáticos de PROGRESS en el icónico Ballroom, hogar de la empresa, y marcarán el tono de lo que está por venir.

“Los fanáticos de la lucha libre, tanto en Reino Unido como alrededor del mundo, no querrán perderse lo que promete ser un momento histórico en la industria, y ambos shows estarán disponibles para verse en Hooked On Wrestling TV”.