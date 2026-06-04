Desaparece el Freedom Arena México: CMLL terminó su contrato

En abril de 2017, la Arena México cumplió 61 años de historia, y como parte de sus renovaciones abrió sus puertas a un concepto completamente nuevo: el Freedom Sports Bar & Grill, un restaurante dentro de la misma arena, ubicado en el que fuera Palco Lutteroth y que hasta entonces sirviera como palco para la prensa.

La renovación del espacio fue realizada en conjunto por el CMLL y la cadena Freedom. El restaurante fue inaugurado por autoridades del Consejo Mundial de Lucha Libre y el entonces Secretario de Turismo de la Ciudad de México.

Sofía Alonso, quien en ese entonces era la dirigente del CMLL, lo definió en su momento como parte de la evolución del recinto: «dar nuevos tintes a aquel gran sueño que inició don Salvador Lutteroth».

Nueve años después, ese espacio se ha convertido en el centro de un fuerte conflicto legal por la no renovación del contrato.

► Freedom Arena México denuncia codicia por parte del CMLL

Freedom emitió un comunicado en el que acusa a Promecor (CMLL) de intentar arrebatarle su negocio por «pura codicia», a pesar de que 20 familias dependen directamente de este establecimiento. Aseguran que no se quedarán de brazos cruzados y confían en la justicia mexicana resuelva el conflicto.

En el comunicado incluyeron el oficio que, con fecha del 2 de junio, les envió Salvador Lutteroth Lomelí, explicando que no habrá renovación del contrato.

Se hace referencia al contrato privado de concesión de servicios de restaurante bar, celebrado el 1° de marzo de 2017 entre la Arena y FREEDOM SPORTS BAR & GRILL ZONA ROSA, S.A. DE C.V. («Freedom») y junto con la Arena, las «Partes», relativo a la operación de un restaurante bar dentro de las instalaciones del inmueble referido.

(…)La Cláusula Décima Cuarta del Contrato prevé que su vigencia fue de cinco años contados a partir del 1° de marzo de 2017, concluyendo formalmente el 1° de marzo de 2022, y previendo su renovación por períodos similares únicamente previo acuerdo de las partes. En consecuencia, y al no haberse alcanzado un acuerdo bilateral de renovación por escrito en términos de lo antes establecido, se trató de una continuidad tácita que no constituye en forma alguna una prórroga de carácter obligatorio.

(…) En virtud de lo anterior, por medio de la presente la Arena notifica a Freedom, para todos los efectos, la no renovación del Contrato y la terminación de cualquier relación y/o acuerdo ya sea tácito o expreso, derivado del mismo, con efectos a partir del 4 de junio de 2026.

A partir de dicha fecha, Freedom deberá cesar la operación del restaurante bar y entregar real y jurídicamente a la Arena, el área e instalaciones objeto del Contrato, derivado de lo cual, las obras, mejoras y adecuaciones realizadas por Freedom en la Arena México permanecerán como propiedad de la Arena.

Así las cosas, se espera que para mañana ya no opere el Freedom de la Arena México, aunque también es de esperarse que haya un conflicto legal.

No se sabe si el CMLL quiere operar un restaurante por sí mismo, concesionarlo a otra cadena o simplemente recuperar el espacio para abrir más butacas.