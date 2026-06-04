Rating AEW Collision 30 mayo 2026: audiencia y cifras

AEW Collision del 30 de mayo de 2026 registró un descenso en audiencia respecto a la semana anterior en TNT. Contó con varios combates y segmentos entre los que se destaca el combate entre Konosuke Takeshita vs. Daniel García.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly (c) retuvieron ante Lance Archer, Trent Beretta y Rocky Romero (** 1/2) FIVE MINUTE ELIMINATOR: Megan Bayne y Lena Kross vs. Anna Jay y Tay Melo: empate por límite de tiempo (***) Hazuki venció a Maya World (** 1/2) Lee Moriarty venció a Tim Bosby (** 1/2) Jon Moxley y PAC vencieron a Carlie Bravo y Shawn Dean (**** 1/2) David Finlay y Clark Connors vencieron a Austin Gunn y Colten Gunn (*** 1/2) Jake Doyle y Brian Cage vencieron a Jimmy Wild y Tommy Mars (** 1/2) CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Konosuke Takeshita (c) retuvo ante Daniel García (**** 1/2)

► Audiencia AEW Collision 30 de mayo de 2026

En el grupo demográfico de 18 a 49 años , registró un 0,05, por debajo con respecto al 0,06 de la semana anterior.

No se han revelado las cifras de audiencia en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO MAX.

En términos comparativos, la primera hora de Collision del 18 de mayo atrajo a 398.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,08. Ese programa fue un show combinado de AEW Dynamite y Collision de tres horas, con la tercera hora denominada Collision.

► Comparativa histórica

En comparación, con el episodio del 31 de mayo de 2025 el programa atrajo 504.000 espectadores y obtuvo una calificación de 0,18 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 1 de junio de 2024, Collision, atrajo a 378.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,11 en TBS.