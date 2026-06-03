«Ahora podemos empezar a pensar a largo plazo, y es algo de lo que Nikki y yo hablamos el otro día. Nuestro objetivo es hacer que sea la promotora independiente número uno del mundo».

Con la noticia una semana atrás de que Big Damo y Nikki Cross habían adquirido PROGRESS Wrestling, el primero confesaba poco después tales pretensiones vía Cultaholic. Aunque por lo pronto, cualquier valoración al respecto de la labor de ambos al frente de la empresa resultaría precipitada, pues tan pronto como el domingo llega su próximo show, primero para Damo y Cross.

Desde el O2 Ritz de Manchester (Inglaterra), y todavía con la resaca del reciente Super Strong Style 16, Chapter 195: Wonderbrawl II, presenta un cartel de perfil más bajo en comparación con las habituales citas, pues por el momento no contiene defensa del Campeonato Mundial PROGRESS ni de su equivalente femenil, aunque sí que aparecen varios de los nombres habituales y una muy interesante lucha titular, donde los Young Guns buscarán conservar el Campeonato Mundial de Parejas PROGRESS frente a The 0121 (Drilla Moloney y Man Like DeReiss).

► Wonderbrawl II: cartel provisional

Seguidamente, todo lo que hay concretado para PROGRES Chapter 195: Wonderbrawl II. Según la compañía, una lucha más se anunciará en los próximos días.