Thekla escupe al logo de Stardom: luchadoras y directivo responden

La campeona mundial femenina de All Elite Wrestling, Thekla, nuevamente se encuentra en el centro de la polémica.

► Thekla lanzó una nueva ofensa a Stardom

Fue durante la edición más reciente de AEW Dynamite cuando la «Araña Toxica» lanzó un nuevo ataque cuando escupió sobre el logo de Stardom y lanzando amenazas de muerte. Todo esto como preámbulo al evento Forbidden Door.

Thekla apareció escoltada por sus compañera de Triangle of Madness, Skye Blue y Julia Hart, tomó el micrófono y lanzó sus amenazas:

La semana pasada me prometí que si alguien de Stardom venía a AEW, ¡destruiría esa compañía por completo! Verás, cuando estaba en Japón, me llamaban «La Asesina de Ídolos» porque todas las chicas guapas, monas y kawaii me daban asco. Así que tuve que deshacerme de todas. Y sí, me despidieron de Japón. Así que ahora tenemos que volver a empezar. La Araña Tóxica tiene la mirada puesta en Forbidden Door, y da igual si vienen aquí o si tenemos que ir nosotros allá, ¡no importa! ¡Voy a cerrar esa puerta para siempre, nena! Y te lo digo, no le estoy declarando la guerra a Stardom. ¡Le estoy declarando la muerte a Stardom!

A continuación, subió a una escalera y escupió sobre el logotipo de Stardom que aparecía en la pantalla.

Thekla fue despedida de la empresa japonesa por atacar a Taro Okada en 2025. Durante el fin de semana de WrestleMania, en el evento que Stardom presentó en Estados Unidos, volvió a arremeter contra el presidente de Stardom.

Más tarde, el presidente Taro Okada, a través de sus redes sociales manifestó:

Un acto vulgar, cobarde y vergonzoso. No puedo perdonarlo.

También Mina Shirakawa, estrella de AEW y ex luchador de Stardom dio su opinión:

Maldita sea… eso es realmente una falta de respeto. Hombre, eso es realmente duro, de verdad.

El comentarista inglés de Stardom, Walker Stewart, dio su punto de vista:

Absolutamente repugnante. No olvides de dónde vienes…

Yuna Mizumori, actual campeona High Speed señaló:

Eso es completamente sin clase!!!!!!!!!!!!

Syuri sólo escribió el nombre de Thekla, dejando velada una amenaza de respuesta.

Lady C fue más expresiva en su mensaje hacia la luchadora austriaca:

¿Por qué razón haría ella eso…? He luchado contra Thekla varias veces, pero nunca he logrado descifrar qué está pensando. Incluso después de ser despedida de Stardom y convertirse en la Campeona Mundial Femenina de AEW, sigue estando tan obsesionada con la empresa… ¿no será porque realmente le gusta Stardom? Es tan frustrante. Incluso cuando la gente se ha marchado, hemos seguido defendiendo Stardom. La fuerza de un individuo puede ser pequeña, pero la hemos defendido juntos. Stardom es nuestro orgullo.

Forbidden Door se celebrará el 28 de junio en San José, California y contará con la participación de talento de AEW, CMLL, NJPW y Stardom.