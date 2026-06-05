Shun Skywalker anuncia su salida de Dragon Gate

En un sorpresivo anuncio, la superestrella de Dragon Gate, Shun Skywalker, reveló que dejará la empresa luego de once años de permanencia.

► Shun Skywalker dejará Dragon Gate.

Skywalker dio a conocer su salida de Dragon Gate en el curso de la función con la que arrancó la gira «Rainbow Gate 2026«, que tuvo lugar hoy, 4 de junio, en el Tokyo Korakuen Hall.

Tras la sexta lucha, donde Shun Skywalker y Hyo se impusieron a D’courage (Ryoya Tanaka y Yuki Yoshioka), Skywalker tomó el micrófono y anunció su partida de Dragon Gate ante la sorprendida afición.

Shun Skywalker manifestó:

Hoy vine a este ring buscando una lucha. Y ahora mismo, esa lucha se estaba dando en este ring. Y en cuanto a mi otro propósito, tengo algo que decir mientras estoy aquí. Shun Skywalker regresa a los cielos. En otras palabras, me voy de Dragon Gate.

Shun Skywalker había estado ausente de los eventos de Dragon Gate desde la lucha en jaula entre PSYPATRA y Gajadokuro en Nagoya el 26 de abril, cuando se decidió la disolución de PSYPATRA, facción comandada por Skywalker. En dicho combate, el luchador señaló que una lesión preexistente en su tobillo había empeorado, por lo que estuvo fuera de circulación.

Shun Skywalker formó parte de Dragon Gate desde 2015 y se convirtió en una de sus mayores superestrellas. Entre su palmarés figura el Campeonato Open The Dream Gate, máximo cetro de la empresa que ha conquistado en tres ocasiones; el Campeonato Open The Triangle Gate en cuatro veces y el Campeonato Open The Twin Gate.

Sin duda alguna, la salida de Shun Skywalker es un duro revés para Dragon Gate, que no ha tenido un buen año. Sólo resta ver cual será el futuro de Shun Skywalker, ya sea que opte por la independencia o adherirse a otra empresa.