Previo WWE SmackDown 5 de junio 2026 | King and Queen of the Ring

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Previo WWE SmackDown 5 de junio 2026 | King and Queen of the Ring

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes en la Unipol Arena en Casalecchio di Reno, Bologna, Italia (anteriormente llamado PalaMalaguti o Futurshow Station),coliseo con capacidad para 20,000 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

  1. Jade Cargill venció a Alexa Bliss (**)
  2. Axiom venció a The Miz (** 1/2)
  3. Tama Tonga y Talla Tonga vencieron a Damian Priest y Royce Keys (* 1/2)
  4. Sami Zayn venció a Matt Cardona (** 1/2)
  5. Carmelo Hayes vs. Ricky Saints: doble conteo fuera (**)
  6. Chelsea Green venció a Mia Jax (** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

Cobertura y resultados WWE SmackDown 5 de junio 2026 | King and Queen of the Ring
WWE SmackDown 5 de junio 2026.

Los torneos King y Queen of the Ring 2026 comenzaron el lunes en Torino. Oba Femi avanzó tras derrotar a Penta, Carmelo Hayes y Solo Sikoa. Por su parte, Iyo Sky venció a Giulia, Roxanne Pérez y Lash Legend. Mientras tanto, Roman Reigns ordenó a Jey Uso que ganara el King of the Ring para ir por el Campeonato Indisputable que posee Cody Rhodes y así The Bloodline vuelva a ser el grupo más poderoso de WWE, lo cual no está lejos de serlo, pues Jacob Fatu reconoció finalmente a Reigns como su Jefe Tribal. Este viernes continuarán ambos torneos en SmackDown. 

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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