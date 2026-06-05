El elenco de WWE SmackDown estará el viernes en la Unipol Arena en Casalecchio di Reno, Bologna, Italia (anteriormente llamado PalaMalaguti o Futurshow Station),coliseo con capacidad para 20,000 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Jade Cargill venció a Alexa Bliss (**) Axiom venció a The Miz (** 1/2) Tama Tonga y Talla Tonga vencieron a Damian Priest y Royce Keys (* 1/2) Sami Zayn venció a Matt Cardona (** 1/2) Carmelo Hayes vs. Ricky Saints: doble conteo fuera (**) Chelsea Green venció a Mia Jax (** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

Los torneos King y Queen of the Ring 2026 comenzaron el lunes en Torino. Oba Femi avanzó tras derrotar a Penta, Carmelo Hayes y Solo Sikoa. Por su parte, Iyo Sky venció a Giulia, Roxanne Pérez y Lash Legend. Mientras tanto, Roman Reigns ordenó a Jey Uso que ganara el King of the Ring para ir por el Campeonato Indisputable que posee Cody Rhodes y así The Bloodline vuelva a ser el grupo más poderoso de WWE, lo cual no está lejos de serlo, pues Jacob Fatu reconoció finalmente a Reigns como su Jefe Tribal. Este viernes continuarán ambos torneos en SmackDown.

