DDT: Resultados «King of DDT 2026» Final | Shinya Aoki, el ganador

DDT Pro Wrestling llegó al Tokyo Korakuen Hall para la jornada conclusiva del torneo «King of DDT 2026«, donde se realizaron las semifinales y la gran final.

► «King of DDT 2026» Final

En la primera semifinal, Minoru Suzuki enfrentó a Shinya Aoki. La última vez que Aoki luchó contra Suzuki en DDT, fue cuando el Campeonato Universal DDT estaba en juego y Suzuki noqueó a su oponente. Esta revancha fue más centrada en el agarre, con Suzuki y Aoki intentando doblar cualquier parte del cuerpo del rival a la que pudieran sujetarse. Suzuki evitó el Aoki Clutch, pero Aoki cambió a un Modified Armbar que luego se convirtió en un European Clutch, manteniendo a Suzuki inmovilizado hasta la rendición.

MAO se aseguró su lugar en la semifinal al derrotar a Danshoku Dieno. Éste desató todo su poder Danshoku desde el principio, pero MAO contrarrestó el ataque con maestría golpeándolo en la espalda con Kancho. MAO respondió con la misma fuerza usando el Lip Lock hasta que Dieno lo superó con el mismo movimiento. La Danshoku Claw en la entrepierna no pudo contener a MAO por mucho tiempo, y siguió luchando incluso cuando Dieno le bajó la parte trasera de las mallas para inmovilizarlo. Varios golpes de MAO afectaron a Dieno, quien fue derribado con una Iai Kick, poniendo fin a su brillante participación en el torneo.

Siguió el gran regreso de Kaisei Takechi tras su problema de apendicitis, en una lucha de parejas donde se alió con Yuki Ueno. Éste sacó a To-y del ring e hizo que Kazuki Hirata se rindiera con una llave de sumisión sin que Takechi tuviera que hacer nada. Hisaya Imabayashi se enfureció porque el regreso de la gran estrella se había arruinado. Takechi calmó los ánimos diciendo que todos en DDT son estrellas, incluyendo a Hirata por sus habilidades de baile. Luego, Takechi animó a todos a reiniciar la lucha para que Hirata pudiera demostrar por qué no debía rendirse tan fácilmente. Imabayashi se conmovió por la humildad de Takechi y permitió que la lucha se reiniciara. Esta vez, To-y y Hirata lucharon mejor juntos y Takechi pudo bailar con Hirata a pesar del odio de Ueno. Ueno fue noqueado brevemente por su propio compañero para que el baile pudiera continuar. Hirata intentó atacar por sorpresa a Takechi durante el baile, pero pagó caro al recibir el BREAK IT DOWN y sufrir la derrota nuevamente.

paleyouth (Daichi Sato, Takeshi Masada y Yuya Koroku) defendieron por cuarta vez el Campeonato de Tercias KO-D respondiendo al reto de NWA Jr. (Kazuma Sumi, Shunma Katsumata y Yuni).

Shinya Aoki demostró que su estilo de lucha fue el más dominante durante todo el torneo y tentó a MAO a seguir ese estilo hasta el final. Aoki entonces sacó algo diferente al usar unas Spinning Headscissors para lanzar a MAO fuera del ring y poder rematarlo con un Tope Suicida. MAO intentó aplicar a Aoki llaves como el Japanese Leg Roll y el Crucifix Pin, pero eso le salió muy mal cuando Aoki lo atrapó en un Aoki Clutch, consiguiendo la cuenta de tres y coronándose como el ganador del torneo.

Tras recibir su trofeo, Aoki llamó al ring a un miembro de Strange Love Connection. Aoki le gritó a Viento Maligno que subiera al ring y dejara de hacer el ridículo porque todo el mundo sabe lo que está haciendo. Maligno se acercó, hizo un ruido en el micrófono y se fue. Debido a esta interacción, DDT decidió posteriormente programar una lucha individual entre Aoki y Maligno en la siguiente función en el Shinjuku FACE .

Los resultados completos son:

DDT «KING OF DDT 2026 FINAL!!», 31.05.2026

Tokyo Korakuen Hall

0. Tomimitsu Matsunaga y Yuki Ishida vencieron a Akito y Hinata Kasai (7:51) con un Small-Crotch Scoop Suplex de Ishida sobre Kasai.

1. King of DDT – Semifinal: Shinya Aoki venció a Minoru Suzuki (9:31) con un European Clutch.

2. King of DDT – Semifinal: MAO venció a Danshoku Dieno (11:54) con una Iai Kick.

3. Jun Akiyama, Naomi Yoshimura y Junta Miyawaki vencieron a Hideki Okatani, MJ Paul y Ilusion (9:05) con un Sunshine Driver de Miyawaki sobre Ilusion.

4. Special Tag Match ~ Kaisei Takechi Return Match: Yuki Ueno y Kaisei Takechi vencieron a Kazuki Hirata y To-y (0:12) con un Crab Hold de Ueno sobre Hirata.

4a. Special Tag Match ~ Kaisei Takechi Return Match: Yuki Ueno y Kaisei Takechi vencieron a Kazuki Hirata y To-y (9:15) con un BREAK IT DOWN de Takechi sobre Hirata.

5. FANTÔMES DRAMATIC vs. STRANGE LOVE CONNECTION!: Chris Brookes, HARASHIMA y Antonio Honda vencieron a KANON, Yukio Naya y Viento Maligno with KIMIHIRO y YUZUKI (12:08) con una Praying Mantis Bomb de Brookes sobre Maligno.

6. KO-D Six Man Tag Team Title: Takeshi Masada, Yuya Koroku y Daichi Sato (c) vencieron a Shunma Katsumata, Yuni y Kazuma Sumi (14:52) con una Chikara KOBU Mukimuki de Masada sobre Yuni defendiendo el título.

7. King of DDT – Final: Shinya Aoki venció a MAO (17:20) con un Aoki Clutch.