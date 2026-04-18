Thekla amenaza a Taro Okada en Las Vegas

La superestrella y actual poseedora del Campeonato Mundial Femenil AEW, Thekla, apareció sorpresivamente en el evento «American Dream 2026» de Stardom para encarar al presidente Taro Okada.

► Thekla en pos de Okada

Stardom presentó su función denominada «American Dream 2026» desde el Pearl Theater At Palms Casino Resort de la Ciudad del Pecado, como parte de la semana de WrestleMania en Las Vegas. Hasta ahí llegó la luchadora austriaca para enfrentarse al presidente Taro Okada.

En esta ocasión, Taro Okada subió al ring y cuando agradecía al público por su presencia, sonó música de entrada y Thekla apareció. Entonces volvió a encarar al presidente, lo empujó y quitándose su cinturón, intentó golpearlo, Okada fue rápidamente resguardado por un oficial de Stardom, que también lo bajó del ring y lo sacó del recinto. Thekla corrió detrás de ambos hombre pero no pudo alcanzarlos.

Apenas una jornada antes, “The Toxic Spider” defendió con éxito su título contra Alex Windsor en el curso de la función AEW Collision Spring BreakThru, tan solo tres días después de retenerlo ante Jamie Hayter en AEW Dynasty.

Entre la ex luchadora de Stardom y el presidente Okada hay un encono de bastante tiempo, mismo que inició por la rebeldía de Thekla, quien se negó a unirse a la facción Cosmic Angels y dejar HATE, tras perder un duelo donde se condicionó su permanencia. En respuesta, Thekla agredió a varias luchadoras y al propio Okada, razón por la que fue sancionada con una suspensión y multa económica. Sin embargo, Thekla no respetó el castigo, por lo que Okada la despidió y casi enseguida, firmó un contrato con AEW y emigró a los Estados Unidos.