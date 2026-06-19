Grabado el pasado 6 de junio desde el National Western Center de Denver (Colorado, EEUU), el episodio 1144 de TNA iMPACT! se emitió ayer 18 de junio vía AMC, AMC+ (EEUU), Sportsnet 360 (Canadá) y TNA+ (globalmente).

Como lucha estelar, The Hardys y Moose hicieron equipo para ir contra The System.

Completando el cartel, Mike Santana, Nic Nemeth y KC Navarro vs. Order 4, Indi Hartwell vs. Elayna Black y la implicación competitiva de Ricky Sosa. Además, se anunció la presencia de Xia Brookside y una nueva edición de ‘The King’s Speech’, conducida por Frankie Kazarian, con Leon Slater y Cedric Alexander como invitados.

► Bajo impacto (IX)

Xia Brookside abrió el show. Micro en mano, sobre el ring, la británica dijo haber traicionado a Léi Yǐng Lee por considerarla egoísta y estar disfrutando de verla lloriquear. Manidos argumentos de un forzado «heel turn» versión 8450234. Lee la confrontó y hubo golpiza, apaciguada por la seguridad, hasta que Brookside pudo huir. Recordemos, Lee defenderá el Campeonato Mundial Knockouts ante Brookside en Slammiversary (28 de junio).

Gia Miller, en «backstage», informó a Mike Santana que él y Nic Nemeth no podían tocarse ni un pelo durante la lucha programada que los implicaba. Santana aceptó, pero expuso que en Slammiversary le arrancaría el corazón a Nemeth y se lo haría tragar. Sin acritud. KC Navarro apareció y le pidió que se centrase. Santana le espetó que era un profesional.

Mike Santana, Nic Nemeth y KC Navarro derrotaron a Order 4 (Mustafa Ali, John Skyler y Jason Hotch) (con Tasha Steelz y Special Agent 0). Y después de toda la tensión vendida, también durante la lucha, cuando Nemeth no quiso hacer el relevo en varias ocasiones a Santana, estos supieron trabajar en equipo. Steelz y Agent 0 fueron expulsados de ringside, lo que propició la victoria de Santana y Cía. En la última secuencia, Navarro dejó fuera de combate a Ali fuera del ring y Santana y Nemeth se ocuparon de Skyler y Hotch. Tras un doble Rolling Buck 50 y una doble DangerZone, los lacayos de Ali fueron puestos de espaldas planas. ♠♠♠1/4 En las postrimerías, Ryan Nemeth golpeó a Santana y el pobre Navarro, intentando poner paz, se llevó un golpetazo fortuito por cortesía del Campeón Mundial TNA.

Ya entre bastidores, hubo más gresca, con Ryan de nuevo envidioso del aprecio que Nic le tiene a Navarro.

Tiempo para la sección ‘The King’s Speech’ de Frankie Kazarian. Leon Slater y Cedric Alexander terminaron enzarzados, Kazarian intentó separarlos hasta anunciar que competiría en el Ultimate X de Slammiversary, donde el Campeonato de la División X que ostenta Alexander estará sobre la mesa. Bueno, más bien, colgado de un cable.

Seguidamente, una suerte de «Inside The Music» sobre AJ Francis, retratado cual Notorious B.I.G. o similar luego de hacerse con los derechos de la música de Elijah. Francis aseguró haberle dolido que Elijah no quisiera colaborar musicalmente con él, así que en venganza, hizo tal movimiento. Curiosa viñeta.

Ricky Sosa derrotó a Dak Draper. Eric Young estuvo viendo el combate en la mesa de comentarios junto a Tom Hannifan y Matthew Rehwoldt. No fue un «squash» en toda regla, y Draper, otrora habitual de ROH, tuvo alguna que otra cuenta de dos. Sobre los cinco minutos, Sosa se sacó su Blue Thunder Bang y el pin. Young le aplaudió con sarcasmo. Lucha de realce para Sosa, quien se medirá a Young en Slammiversary. ♠♠3/4

The Elegance Brand pidieron a Daria Rae si Mr. Elegance podía ser parte del Ultimate X de Slammiversary. Dicho y hecho. Por algún motivo, Rae guarda simpatía hacia las elegantes. Indi Hartwell se cruzó con ellas por el pasillo y la australiana les advirtió que tuvieran cuidadito.

Indi Hartwell derrotó a Elayna Black. Mara Sadè estuvo en la mesa de comentarios. Pensaba que el «push» a Black sería más consistente. Al menos, hasta que compitiera por el título de las Knockouts. Lo mismo es otra de las que buscan salir de la empresa. Eso sí, su derrota se dio como consecuencia de Ash By Elegance, que pretendiendo distraer a Hartwell, acabó discutiendo con ella. Tal lapso lo aprovechó Hartwell para ponerla de espaldas planas vía Backslide. Sadé también intervino, pero realmente no aportó nada a la escena. ♠♠1/4

Fabian Aichner pidió a Santino Marella ser parte del Ultimate X. Concedido. Nic Nemeth le pidió lo mismo, pero para KC Navarro. Hecho. Con esta dinámica de confirmaciones, básicamente «el primero que lo pida se lo lleva», poco se prestigia el combate.

Mike Santana interrumpió unas palabras de Gia Miller para retar a Nic Nemeth a encontrarse en el epílogo del episodio.

The System (Eddie Edwards, Brian Myers y Bear Bronson) (con Alisha Edwards) derrotaron a The Hardys y Moose. Aunque Moose se vistiese como los Hardy, estos mordieron el polvo. The Righteous aparecieron en el stage con una enorme escalera, pero realmente su rol no tuvo repercusión alguna. Los rudos ganaron, por enésima vez, gracias a la injerencia de Alisha Edwards, golpeando con un palo de Kendo a Moose para que seguidamente su esposo lo rematara con la Boston Knee Party y lo cubriese, poco antes de los 15 minutos de contienda. Recordemos, The System defenderán el Campeonato Mundial de Parejas TNA ante The Hardys y The Righteous en Slammiversary, bajo modalidad «Ladder Match». ♠♠♠1/4

Y como cierre, Mike Santana salió a escena invitando a Nic Nemeth a hacer lo propio. Pero primeramente, quien se presentó fue Ryan Nemeth. Hasta que Santana dijo que su hermano era una «put*», entre cánticos que quisieron refutarlo, y el «Most Wanted Man» por fin hizo acto de presencia. Intercambios de palabritas con poca sustancia y nada más. La prometida golpiza no tuvo lugar.

⇒ Poca lucha libre este jueves. Entendible bajo los estándares de TNA, considerando que era el penúltimo episodio antes de Slammiversary y debían definirse varios flecos de su cartel. Con todo, los únicos fueron los del combate Ultimate X, cuya forma, por otra parte, me pareció horrible. Un episodio que supongo pasará bastante desapercibido entre tanto vorágine de noticias en torno a la compañía. TNA, siendo TNA. Quien lo viera, lo confirmaría.

♠♠1/2