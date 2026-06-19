WWE regresa este viernes 19 de junio de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el T-Mobile Center, en Kansas City, Missouri. Será otra noche llena de grandes combates y segmentos.
► El pasado viernes en SmackDown
- Charlotte Flair venció a Jade Cargill, Sol Ruca y Lyra Valkrya (*** 1/2)
- Brie Bella y Paige vencieron a Fatal Influence (** 1/2)
- CAMPEONATO PESO CRUCERO AAA: Rey Fenix retuvo ante Axiom (***)
- Michin y B-Fab vencieron a Chelsea Green y Tiffany Stratton (**)
- Jey Uso venció a Finn Balor y LA Knight, y Royce Keys (** 1/2)
► Momentos clave
- Lyra Valkyria atacó con guillotina a Jade Cargill; Charlotte Flair atacó a Lyra con una destrozacaras, pero esta reaccionó y casi gana con una rodada a espaldas. Sol Ruca dio superkick a Lyra, pero Flair le dio también una superkick a Ruca y luego, hizo rendir con su cruceta, la llamada Figura Ocho, a Lyra Valkyria.
- Paige volvió a atrapar a Fallon Henley con el PTO, Jacy Jayne trató de intervenir una vez más, pero esta vez fue descubierta por el réferi y enviada al vestidor. El final de la lucha llegó cuando Paige sorprendió a Henley con un toque de espaldas asistido por Brie Bella para conseguir la victoria.
- Axiom atrapó a su rival con una palanca al brazo, aunque Rey Fénix volvió a escapar. Axiom sorprendió con spanish fly que estuvo a punto de definir el combate. Sin embargo, Fénix resistió, conectó una superkick seguida de otra patada giratoria y finalmente remató a Axiom con un mexican muscle buster para conseguir la cuenta de tres.
- Chelsea Green aprovechó para aplicar el Unpretty-Her a B-FAB. Sin embargo, Michin la sorprendió por la espalda y remató con un Styles Clash para conseguir la cuenta de tres.
- Cuando parecía que rOYCE Keys podía quedarse con el triunfo, Solo Sikoa apareció y lo sorprendió con un Samoan Spike. Keys aún alcanzó a responder con un spinebuster, pero Jey Uso aprovechó el momento para rematarlo con un Uso Splash y conseguir la victoria.
► Cartelera WWE SmackDown 19 de junio de 2026
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Cody Rhodes (c) vs. Gunther (con Sami Zayn como réferi especial).
- QUEEN OF THE RING, SEMIFINAL: Charlotte Flair vs. Liv Morgan.
- KING OF THE RING, SEMIFINAL: Jey Uso vs. Je’Von Evans.
- CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth (c) vs. MFTs (Talla Tonga y Tama Tonga).
- CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Carmelo Hayes vs. Ricky Saints.
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 19 de junio de 2026.
Horario (referencia): 18:00 pm — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: T-Mobile Center, Kansas City, Missouri.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|6:00 PM
|Netflix
|México — Frontera Norte (33 municipios)
|7:00 PM
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|6:00 PM
|Netflix
|Panamá
|7:00 PM
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|7:00 PM
|Netflix
|Venezuela, Bolivia
|8:00 PM
|Netflix
|Chile (Santiago)
|8:00 PM
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Paraguay (Asunción), Brasil (Brasilia)
|9:00 PM
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|8:00 PM
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal
|8:00 PM ET
|Netflix
|Canadá — Saskatchewan
|6:00 PM
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|8:00 PM ET
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|7:00 PM CT
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|6:00 PM MT
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|5:00 PM PT
|USA Network
|Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo)
|5:00 PM
|USA Network
|Estados Unidos — Hawaii
|2:00 PM
|USA Network
|Reino Unido (Londres)
|1:00 AM (sábado)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|2:00 AM (sábado)
|Netflix / DAZN
|Islas Canarias
|1:00 AM (sábado)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|5:30 AM (sábado)
|Netflix / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|8:00 AM (sábado)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|9:00 AM (sábado)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|10:00 AM (sábado)
|Netflix / Binge
|Nueva Zelanda — Auckland
|12:00 PM (sábado)
|Netflix