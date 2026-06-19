WWE regresa este viernes 19 de junio de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el T-Mobile Center, en Kansas City, Missouri. Será otra noche llena de grandes combates y segmentos.

► El pasado viernes en SmackDown

Charlotte Flair venció a Jade Cargill, Sol Ruca y Lyra Valkrya (*** 1/2) Brie Bella y Paige vencieron a Fatal Influence (** 1/2) CAMPEONATO PESO CRUCERO AAA: Rey Fenix retuvo ante Axiom (***) Michin y B-Fab vencieron a Chelsea Green y Tiffany Stratton (**) Jey Uso venció a Finn Balor y LA Knight, y Royce Keys (** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE SmackDown 19 de junio de 2026

CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Cody Rhodes (c) vs. Gunther (con Sami Zayn como réferi especial).

Cody Rhodes (c) vs. Gunther (con Sami Zayn como réferi especial). QUEEN OF THE RING, SEMIFINAL: Charlotte Flair vs. Liv Morgan.

Charlotte Flair vs. Liv Morgan. KING OF THE RING, SEMIFINAL: Jey Uso vs. Je’Von Evans.

Jey Uso vs. Je’Von Evans. CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth (c) vs. MFTs (Talla Tonga y Tama Tonga).

Damian Priest y R-Truth (c) vs. MFTs (Talla Tonga y Tama Tonga). CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Carmelo Hayes vs. Ricky Saints.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 19 de junio de 2026.

Horario (referencia): 18:00 pm — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: T-Mobile Center, Kansas City, Missouri.