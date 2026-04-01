Mike Santana y OTM se imponen a DarkState

En combate por equipos, DarkState (Dion Lennox, Osiris Griffin y Saquon Shugars) se enfrentó a Mike Santana y OTM, integrados por Bronco Nima y Lucien Price, quienes lograron sorprender al dominante equipo rival.

Desde el inicio, ambos equipos buscaron imponer condiciones con intercambios directos. DarkState tomó el control al trabajar en conjunto sobre Nima, aislándolo en su esquina y castigándolo con relevos constantes.

El dominio se mantuvo por varios minutos, con Lennox, Griffin y Shugars alternándose para desgastar a sus rivales. Nima resistió el castigo, pero cada intento de reacción era detenido por la superioridad numérica de sus oponentes.

La lucha cambió cuando Lucien Price logró entrar al relevo, equilibrando el combate con ofensiva sobre múltiples rivales. Poco después, Mike Santana ingresó para lanzar un ataque directo sobre DarkState, incluyendo castigo dentro y fuera del ring.

El cierre se desarrolló con intercambios constantes entre todos los involucrados, con intervenciones que evitaron conteos definitivos. DarkState incluso conectó su castigo combinado sobre Santana, pero no fue suficiente para asegurar la victoria.

► Momento clave

El combate se definió cuando OTM ejecutó un samoan drop combinado sobre Saquon Shugars, lo que permitió a Bronco Nima completar la cuenta de tres para sellar la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

Con este resultado, Mike Santana y OTM mostraron gran acoplamiento sorprendiendo a DarkState que no salieron muy contentos con el resultado y seguramente buscarán revancha.