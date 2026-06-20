Fantasticamania México 2026: Así fue la despedida de Tiger Mask

Fantasticamania México 2026, función presentada por el CMLL y New Japan Pro-Wrestling, tuvo como gran atractivo la despedida de Tiger Mask IV de los cuadriláteros mexicanos tras más de cuatro décadas de carrera. La Catedral de la Lucha Libre se llenó para rendirle homenaje a la leyenda japonesa, en una velada inolvidable.

► Tiger Mask se va por la puerta grande

Tiger Mask IV es el luchador que más tiempo ha portado este nombre. Los tres primeros: Satoru Sayama, Mitsuharu Misawa y Koji Kanemoto renunciaron a las máscaras por distintos motivos, pero uno de ellos era que el estar enmascarados en empresas donde reinaban los pesos completos no les dejaba mucho a qué aspirar. Sin embargo, la cuarta versión, creció en el ecosistema de Michinoku Pro Wrestling, donde se manejaba el estilo mexicano y abundaban los enmascarados.

Ya como veterano, llegó a New Japan, donde encajó de manera perfecta en la división de Peso Jr. y pudo mostrar su arte a la vez que mantenía vigente a este legendario personaje.

Místico y Blue Panther hicieron equipo con el japonés para enfrentar a Averno, Black Tiger y Volador Jr., pero la lucha, en realidad, tuvo un solo eje: Tiger Mask contra Black Tiger, la rivalidad que ha definido buena parte de la presencia del japonés en suelo mexicano en los últimos años. Aunque sea del dominio público que el nuevo Black Tiger es Magnus, el público lo acepta con este personaje con el que la exigencia no es tanta. Desde los primeros segundos buscó arruinar la fiesta con una nube de niebla verde directo al rostro del homenajeado.

El castigo fue intenso de ambos lados. Black Tiger atacó con todo lo que tenía, consciente de que esta era su última oportunidad de cobrarle algo al japonés en México. Pero Tiger Mask, con el oficio que dan más de treinta años de carrera, esquivó el peligro en el momento justo, y cuando Místico le lanzó a sus brazos a ese tigre lento, le aplicó el Tiger Driver mientras que Averno era rendido por la llave que, a pesar de haber recibido mil veces, no le encuentra la contra: la mística del príncipe de plata y oro. No fue un cierre adornado, pero no necesitaba serlo.

Cuando terminó la cuenta, la arena se convirtió en escenario de homenaje colectivo a Tiger Mask, quien se va de México con una victoria y con un no desgastado cariño del público.

► Takeshita y Hechicero, un divorcio a la vista de todos

La semifinal fue Último Guerrero y Gran Guerrero contra Konosuke Takeshita y Hechicero, pareja que intentó funcionar como equipo, pero tras la reciente expulsión de Takeshita de la Don Callis Family, de la cual Hechicero todavía forma parte, no tardó en salir a flote. Un golpe accidental del japonés sobre su compañero fue suficiente para que Hechicero respondiera atacando a quien debía ser su aliado esa noche.

La discusión escaló dentro de la propia lucha, pues ambos habían buscado el protagonismo hasta que Takeshita decidió sacar a Hechicero del ring para quedarse solo con la victoria, que terminó consiguiendo con un toque de espaldas sobre Último Guerrero. Después de las tres palmadas, los excompañeros se fueron a los golpes.

► Resultados completos