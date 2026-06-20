CMLL y NJPW anuncian Lucha Kingdom en la Arena México

El Consejo Mundial de Lucha Libre y New Japan Pro-Wrestling sorprendieron a los aficionados al anunciar un nuevo evento conjunto que promete convertirse en uno de los más importantes de la relación entre ambas empresas.

Bajo el nombre de Lucha Kingdom, el espectáculo se celebrará el próximo 16 de noviembre en la Arena México, reuniendo a figuras de la lucha libre mexicana y del puroresu japonés en una función sin precedentes.

► Lucha Kingdom celebrará más de dos décadas de alianza

El anuncio se realizó mediante un video promocional presentado durante FantasticaMania México, donde ambas promociones destacaron la sólida relación que han construido a lo largo de los años.

La alianza entre el CMLL y NJPW se fortaleció durante la década de los 2000 y dio origen a proyectos como FantasticaMania, una serie de eventos que se han celebrado en Japón y posteriormente se expandieron a otros mercados internacionales.

El mensaje oficial del video destacó la unión de ambas tradiciones luchísticas:

«El legado del CMLL y NJPW se une para dar vida a un evento histórico. ¡Lucha Kingdom! La grandeza de México. El espíritu de Japón. Un solo reino».

► Un evento promoción contra promoción

Todo indica que el concepto principal girará alrededor de enfrentamientos entre representantes de ambas empresas.

La idea de ver a figuras del CMLL enfrentando a luchadores de NJPW ha generado una enorme expectativa entre los aficionados, quienes ya comenzaron a especular con posibles dream matches.

Sin embargo, los organizadores todavía no han revelado detalles sobre la cartelera, el formato competitivo ni los campeonatos que podrían estar involucrados.

► Aún faltan muchos detalles por conocer

A pesar del entusiasmo generado por el anuncio, tanto el CMLL como NJPW han sido cautelosos respecto a la información disponible.

Por ahora tampoco se han dado a conocer detalles sobre la venta de boletos, participantes confirmados o posibles talentos invitados de otras promociones asociadas.

El anuncio llega después del éxito de FantasticaMania México 2026, evento que contó con la participación de luchadores de NJPW, CMLL, AEW y otras empresas, reforzando aún más la colaboración internacional entre promociones.

Con varios meses por delante antes de su realización, Lucha Kingdom ya se perfila como uno de los eventos más importantes del calendario luchístico de finales de 2026, aunque todavía queda mucho por descubrir sobre lo que realmente ofrecerá esta inédita alianza entre México y Japón.